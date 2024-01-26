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https://uz.sputniknews.ru/20240126/dni-uzbekistana-azerbaydjan-42228176.html
Как проходят дни Узбекистана в Азербайджане — подробности
Как проходят дни Узбекистана в Азербайджане — подробности
Гостям представили многотомник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и концертную программу
2024-01-26T13:36+0500
2024-01-26T13:55+0500
узбекистан
азербайджан
дни культуры узбекистана
баку
литература
история
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Азербайджане 24-26 января проходят Дни науки и культуры Узбекистана, сообщает Sputnik Азербайджан. Одно из мероприятий, с участием известных узбекских и азербайджанских государственных деятелей, представителей культуры и искусства двух стран организовали в Центре Гейдара Алиева в Баку.На нем презентовали многотомник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", представили документальный фильм "Максуд Шайхзода" и концертную программу с участием известных узбекских исполнителей.Новое издание включает редкие нумизматические коллекции, уникальный фотопортрет эмира бухарского Саид Мир Абдул Ахад хана, потрясающие сюзане XIX века и другие артефакты — сокровища узбекской культуры и искусства, включая рукописное наследие — манускрипты ученых, поэтов, деятелей культуры на арабском, персидском и узбекском языках."Сегодня благодаря просветительским инициативам глав двух государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, возможности научного сотрудничества углубляются, и у нас появляются новые совместные проекты. В этот раз мы представили иллюстрированную книгу-альбом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", состоящее из 50 томов. Работа над ней шла почти шесть лет с участием азербайджанских и узбекских исследователей", — рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.В процессе работы над книгой-альбомом специалисты Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана неоднократно приезжали в Азербайджан. Они участвовали международных конференциях, посвященных 800-летию Низами Гянджеви и музыкальному искусству тюркских народов, проводили исследования в Институте рукописей, Национальном музее искусств, Национальном музее истории и Музее ковра, куда передадут новый многотомник.В составе делегации Узбекистана — члены Законодательной палаты Олий Мажлиса во главе с первым заместителем спикера Акмалем Саидовым. Они встретились с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, а также приняли участие в совместном заседании межпарламентских групп дружбы.Акмаль Саидов представил книги по истории и культуре, написанные совместно узбекскими и азербайджанскими учеными. В их числе сборник "Принятые обществом успехи и достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева", изданный на азербайджанском, узбекском и английском языках.Еще одно мероприятие — встреча за круглым столом на тему "Узбекистан и Азербайджан: диалог культур" — состоялось в Азербайджанском институте рукописей.
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дни узбекистана в азербайджане концертная программа многотомник
дни узбекистана в азербайджане концертная программа многотомник

Как проходят дни Узбекистана в Азербайджане — подробности

13:36 26.01.2024 (обновлено: 13:55 26.01.2024)
© Sputnik / Kemale AliyevaДни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Kemale Aliyeva
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Гостям представили многотомник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и концертную программу.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Азербайджане 24-26 января проходят Дни науки и культуры Узбекистана, сообщает Sputnik Азербайджан.
Одно из мероприятий, с участием известных узбекских и азербайджанских государственных деятелей, представителей культуры и искусства двух стран организовали в Центре Гейдара Алиева в Баку.
© Sputnik / Kemale AliyevaДни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
© Sputnik / Kemale Aliyeva
На нем презентовали многотомник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", представили документальный фильм "Максуд Шайхзода" и концертную программу с участием известных узбекских исполнителей.
Новое издание включает редкие нумизматические коллекции, уникальный фотопортрет эмира бухарского Саид Мир Абдул Ахад хана, потрясающие сюзане XIX века и другие артефакты — сокровища узбекской культуры и искусства, включая рукописное наследие — манускрипты ученых, поэтов, деятелей культуры на арабском, персидском и узбекском языках.
© Sputnik / Kemale AliyevaДни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
© Sputnik / Kemale Aliyeva
"Сегодня благодаря просветительским инициативам глав двух государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева, возможности научного сотрудничества углубляются, и у нас появляются новые совместные проекты. В этот раз мы представили иллюстрированную книгу-альбом "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", состоящее из 50 томов. Работа над ней шла почти шесть лет с участием азербайджанских и узбекских исследователей", — рассказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.
В процессе работы над книгой-альбомом специалисты Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана неоднократно приезжали в Азербайджан. Они участвовали международных конференциях, посвященных 800-летию Низами Гянджеви и музыкальному искусству тюркских народов, проводили исследования в Институте рукописей, Национальном музее искусств, Национальном музее истории и Музее ковра, куда передадут новый многотомник.
© Sputnik / Kemale AliyevaДни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
© Sputnik / Kemale Aliyeva
В составе делегации Узбекистана — члены Законодательной палаты Олий Мажлиса во главе с первым заместителем спикера Акмалем Саидовым. Они встретились с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, а также приняли участие в совместном заседании межпарламентских групп дружбы.
© Пресс-служба Милли Меджлиса АзербайджанаСпикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.
© Пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана
Акмаль Саидов представил книги по истории и культуре, написанные совместно узбекскими и азербайджанскими учеными. В их числе сборник "Принятые обществом успехи и достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева", изданный на азербайджанском, узбекском и английском языках.
© Sputnik / Kemale AliyevaДни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.
© Sputnik / Kemale Aliyeva
Еще одно мероприятие — встреча за круглым столом на тему "Узбекистан и Азербайджан: диалог культур" — состоялось в Азербайджанском институте рукописей.
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