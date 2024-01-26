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Итоги и перспективы сотрудничества ЕЭК и Узбекистана

Итоги и перспективы сотрудничества ЕЭК и Узбекистана

Тесное взаимодействие между ЕЭК и Узбекистаном приводит к конкретным результатам, которые в первую очередь положительно влияют на динамику торгово-экономического сотрудничества.

2024-01-26T18:48+0500

2024-01-26T18:48+0500

2024-01-26T18:48+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент", посвященный итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии.Подводя итоги работы Комиссии за 2020-2023 годы, официальный представитель ЕЭК Ия Малкина заявила, что Узбекистан является очень активным наблюдателем в ЕАЭС.По ее словам, тесное взаимодействие между ЕЭК и Узбекистаном приводит к конкретным результатам, которые в первую очередь позитивно влияют на динамику торгово-экономического сотрудничества."Узбекистан занимает 1-е место среди торговых партнеров Евразийского экономического союза из всех стран СНГ, которые не являются членами ЕАЭС", — заявила Малкина.Она добавила, что с момента образования Союза товарооборот с Узбекистаном вырос в три раза.Кроме того, Малкина отметила, что республика почти наполовину покрывает потребность ЕАЭС в фруктах. С точки зрения удовлетворения потребности в продовольствии Союз обеспечивает себя на 93%. Оставшиеся 7% — это фрукты, потребность в которых практически наполовину покрывается Узбекистаном.Что касается направлений, по которым сотрудничают Узбекистан и ЕЭК, Малкина отметила, что с республикой ведутся работы в сферах торговой политики, технического регулирования, промышленной кооперации."Планируется углубление сотрудничества в сфере финансовой политики, миграции. Рассматриваются новые направления – наука, туризм, здравоохранение. Также ведется активная работа по реализации совместных мер в инвестиционной и транспортно-логистической сферах", — добавила она.Малкина также заявила, что уже прорабатывается вопрос о подключении Узбекистана к проектной деятельности, которая осуществляется в рамках Союза."В частности, речь идет об участии в проектах ЕАЭС в сферах климатической повестки, грузовых железнодорожных перевозок, в реализации проектов Евразийский агроэкспресс и Карте индустриализации союза", — добавила она.В свою очередь министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко отметил, что в Узбекистане 15 техрегламентов приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС."Мы надеемся, что Узбекистан станет первой страной, с которой Евразийский экономический союз подпишет соглашение о снятии технических барьеров торговли", — сказал Назаренко.Он также подчеркнул, что основная задача для ЕАЭС сейчас – это не разработка новых документов, а выполнение требований уже принятых.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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2024

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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