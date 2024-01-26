https://uz.sputniknews.ru/20240126/nato-ucheniya-seli-posledstviya-42223782.html

Маневры НАТО Steadfast Defender-2024: цели, средства и последствия

Маневры НАТО Steadfast Defender-2024: цели, средства и последствия

Масштабные учения Армии США и альянса "Стойкий защитник – 2024" с переброской войск и боевой техники из Северной Америки в Европу – не отработка совместной обороны союзников, а имитация Третьей мировой, попытка устрашения России.

2024-01-26T09:28+0500

2024-01-26T09:28+0500

2024-01-26T11:08+0500

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И все же – это акт отчаяния на фоне стратегического поражения "гегемона" на украинском ТВД.Крупнейшие с 1988 года маневры Steadfast Defender-2024 начались 24 января, когда первый десантный корабль USS Gunston Hall с американскими войсками вышел из Норфолка (штат Вирджиния, США) курсом в Европу. Вскоре тем же курсом из Галифакса выйдет фрегат "Шарлоттаун" ВМС Канады. Развертывание войск, серия морских, воздушных, сухопутных операций Пентагона и НАТО запланированы с января до конца мая – в Северной Атлантике, Норвежском море и Балтийском регионе. Привлечены до 90 тысяч военнослужащих из 31 страны, более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП. Ожидается отработка около 500 воздушных боевых операций, не считая морских и сухопутных эпизодов.Декларированные цели маневров – подтверждение способности альянса проводить длительные, сложные операции во всех сферах боевого применения и в любых условиях, на пространстве "от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы". Кроме того, Steadfast Defender-2024 – это демонстрация "решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок". То есть учения должны-таки послужить укреплению самопровозглашенного "права" Соединенных Штатов диктовать всем странам неписанные правила Вашингтона. Оборона Европы – лишь предлог.В условиях системных провалов внешней политики США в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке маневры Steadfast Defender-2024 в Европе призваны поправить имидж "гегемона". И по возможности устрашить Россию, которая "посмела" остановить расширение НАТО на Украине. Испанская газета ABC сообщила, что условным противником альянса на пять месяцев станет "несуществующее государство Occasus, очень похожее на Россию". И констатировало: "Мы стоим перед новой эрой конфронтации", учения Steadfast Defender-2024 имитируют "начало третьей мировой войны".Транзит агрессии через АтлантикуМосква внимательно следит за реализацией "миролюбивых" планов НАТО, где готовятся к перекрытию Балтийского моря для РФ, и блокаде Калининградской области. В одном из эпизодов Steadfast Defender-2024 предусмотрена высадка иностранных войск в Прибалтике. Ранее в МИД РФ отметили провокационный и агрессивный характер действий "защитников Европы", предупредили о рисках инцидентов в холе маневров. Оценка замглавы российского МИД РФ Александр Грушко: "Сценарий… не оставляет сомнений, что это часть приготовлений к военному столкновению с РФ".Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер 24 января в вашингтонском Центре каспийской (!) политики заявила, что Североатлантический альянс рассчитывает доказать России свою готовность к самообороне, и не стремится спровоцировать вооруженный конфликт: "Цель заключается в сдерживании, а не в том, чтобы спровоцировать войну с РФ". Поразительная демагогия – после нескольких волн безрассудного расширения НАТО на восток, при постоянном бряцании оружием у российских границ.После саммита в Вильнюсе в июле 2023 года альянс нарастил свои силы реагирования на восточном фланге с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих, то есть после начала российской СВО правильных выводов в Вашингтоне и Брюсселе не сделали. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что конфликт РФ и НАТО может произойти в ближайшие 20 лет. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января прямо призвал немцев вооружаться и готовится к "войне с Россией". Варшава перебрасывает войска к границе союзной Республики Беларусь.Относительно количества и качества многонациональных сил НАТО в Европе и на учениях Steadfast Defender-2024 иллюзий быть не должно, демонстрация силы – так себе. Для сравнения, в зоне СВО сейчас находятся около 617 тысяч российских военнослужащих с боевым опытом. Общая численность ВС РФ достигла 1,15 млн военнослужащих, и в 2024 году возрастет до полутора миллионов, включая 745 тысяч добровольцев-контрактников. Разумеется, по количеству и качеству это не предел. Российский ОПК за год нарастил производство и поставки вооружений в войска в 10-12 раз. Предприятия ВПК Соединенных Штатов и ЕС – нервно курят в стороне, и все вместе способны произвести за год лишь 600 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм (ВСУ требуется более 2 млн снарядов в год).А главное, России совершенно незачем захватывать ближние и дальние страны альянса – даже в ситуации прямой военной агрессии с их стороны. Москва располагает значительным арсеналом инструментов принуждения к миру неограниченной дальности. Сотни бункеров в странах Балтии точно не помогут избежать справедливого возмездия.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает – Москва к этому готова. Заметим, Путин уже работает "в эпицентре учений" Steadfast Defender-2024, потому что 25 января "без разрешения" США и альянса прилетел в Калининград, провел совещание по развитию региона. Как бы ни сложилась далее история выдуманного "государства Occasus", вооруженные силы РФ и РБ постоянно готовы ответить на любую агрессию – Вашингтон и все прочие столицы стран НАТО постоянно находятся под прицелом ядерных боеголовок российских неотразимых межконтинентальных, гиперзвуковых и крылатых ракет. Без иллюзий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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маневры нато средства последствия попытка устрашение россия имитация третьей мировой войны