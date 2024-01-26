https://uz.sputniknews.ru/20240126/programmist-onlayn-perevodchik-uzbekskiy-42225593.html
Конкурент "Google" и "Яндекса": узбекские программисты создают новый переводчик
Конкурент "Google" и "Яндекса": узбекские программисты создают новый переводчик
Историей успеха поделился Мухаммадсаид Мамасаидов, победитель конкурса "President Tech Award". Он занял первое место в области искусственного интеллекта с проектом "Тахрирчи" и получил $100 тыс
2024-01-26T12:31+0500
2024-01-26T12:31+0500
2024-01-26T13:59+0500
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Сейчас молодой программист работает над новыми проектами. В их числе — создание качественного онлайн переводчика с узбекского языка на другие языки и обратно, а также системы проверки на плагиат.Мамасаидову 23 года. Он выпускник Университета Инха в Ташкенте. В прошлом году молодой программист со своей командой участвовал в конкурсе "President Tech Award" и занял первое место в области искусственного интеллекта.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан узбекский переводчик "president tech award"
узбекистан узбекский переводчик "president tech award"
Конкурент "Google" и "Яндекса": узбекские программисты создают новый переводчик
12:31 26.01.2024 (обновлено: 13:59 26.01.2024)
Эксклюзив
Историей успеха поделился Мухаммадсаид Мамасаидов, победитель конкурса "President Tech Award". Он занял первое место в области искусственного интеллекта с проектом "Тахрирчи" и выиграл $100 тыс.
Сейчас молодой программист работает над новыми проектами. В их числе — создание качественного онлайн переводчика с узбекского языка на другие языки и обратно, а также системы проверки на плагиат.
Мамасаидову 23 года. Он выпускник Университета Инха в Ташкенте. В прошлом году молодой программист со своей командой участвовал в конкурсе "President Tech Award" и занял первое место в области искусственного интеллекта.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.