https://uz.sputniknews.ru/20240126/programmist-onlayn-perevodchik-uzbekskiy-42225593.html

Конкурент "Google" и "Яндекса": узбекские программисты создают новый переводчик

Конкурент "Google" и "Яндекса": узбекские программисты создают новый переводчик

Историей успеха поделился Мухаммадсаид Мамасаидов, победитель конкурса "President Tech Award". Он занял первое место в области искусственного интеллекта с проектом "Тахрирчи" и получил $100 тыс

2024-01-26T12:31+0500

2024-01-26T12:31+0500

2024-01-26T13:59+0500

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Сейчас молодой программист работает над новыми проектами. В их числе — создание качественного онлайн переводчика с узбекского языка на другие языки и обратно, а также системы проверки на плагиат.Мамасаидову 23 года. Он выпускник Университета Инха в Ташкенте. В прошлом году молодой программист со своей командой участвовал в конкурсе "President Tech Award" и занял первое место в области искусственного интеллекта.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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узбекистан узбекский переводчик "president tech award"