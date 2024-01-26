https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekistan-prodaja-dragmmetally-birja-42230916.html
На сколько выросли продажи драгметаллов через биржу в Узбекистане в 2023 году
На сколько выросли продажи драгметаллов через биржу в Узбекистане в 2023 году
Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК", а покупателями — производители продукции промышленного назначения, ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.
2024-01-26T15:47+0500
2024-01-26T15:47+0500
2024-01-26T17:40+0500
узбекистан
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
драгоценные металлы
золото
серебро
продажа
торги
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1a/42230749_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_14c2898002ce9e68456b3dd7ba4b5e07.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В 2023 года через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализовали 1,8 тонны драгоценных металлов, на общую сумму 1 138,1 млрд сумов — в 2,2 раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте УзРТСБ. При этом, сумма продаж золота через биржу достигла 1 135,5 млрд сумов, серебра – 2,6 млрд сумов.Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК". Покупатели — производители продукции промышленного назначения, имеющие мощности по их переработке, производители ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.С января по декабрь 2023 года биржевая котировка золота на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже увеличилась на 14,8%, с 684,8 тыс. сумов до 786,0 тыс. сумов за 1 грамм.Напомним, что драгоценные металлы через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализуют с марта 2019 года, согласно Постановлению Кабмина, которым утверждено соответствующее положение. Для справки: стартовая стоимость на драгоценные металлы на бирже определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте по курсу Центрального банка РУз на дату совершения биржевой сделки.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1a/42230749_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_027952658dafce24fc7e6f00e8489647.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продажи драгметаллов биржа узбекистан
продажи драгметаллов биржа узбекистан
На сколько выросли продажи драгметаллов через биржу в Узбекистане в 2023 году
15:47 26.01.2024 (обновлено: 17:40 26.01.2024)
Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК", а покупателями — производители продукции промышленного назначения, ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik
. В 2023 года через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализовали 1,8 тонны драгоценных металлов, на общую сумму 1 138,1 млрд сумов — в 2,2 раза больше, чем годом ранее, сообщается
на сайте УзРТСБ.
"По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем продаж драгметаллов через биржу вырос в 2,2 раза", — говорится в сообщении.
При этом, сумма продаж золота через биржу достигла 1 135,5 млрд сумов, серебра – 2,6 млрд сумов.
Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК". Покупатели — производители продукции промышленного назначения, имеющие мощности по их переработке, производители ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.
С января по декабрь 2023 года биржевая котировка золота на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже увеличилась на 14,8%, с 684,8 тыс. сумов до 786,0 тыс. сумов за 1 грамм.
Напомним, что драгоценные металлы через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализуют с марта 2019 года, согласно Постановлению Кабмина, которым утверждено соответствующее положение.
Для справки: стартовая стоимость на драгоценные металлы на бирже определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте по курсу Центрального банка РУз на дату совершения биржевой сделки.