https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekistan-prodaja-dragmmetally-birja-42230916.html

На сколько выросли продажи драгметаллов через биржу в Узбекистане в 2023 году

На сколько выросли продажи драгметаллов через биржу в Узбекистане в 2023 году

Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК", а покупателями — производители продукции промышленного назначения, ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.

2024-01-26T15:47+0500

2024-01-26T15:47+0500

2024-01-26T17:40+0500

узбекистан

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

драгоценные металлы

золото

серебро

продажа

торги

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В 2023 года через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализовали 1,8 тонны драгоценных металлов, на общую сумму 1 138,1 млрд сумов — в 2,2 раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте УзРТСБ. При этом, сумма продаж золота через биржу достигла 1 135,5 млрд сумов, серебра – 2,6 млрд сумов.Продавцами драгоценных металлов на биржевом рынке выступают АО "Алмалыкский ГМК" и АО "Навоийский ГМК". Покупатели — производители продукции промышленного назначения, имеющие мощности по их переработке, производители ювелирных изделий, а также индивидуальные предприниматели.С января по декабрь 2023 года биржевая котировка золота на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже увеличилась на 14,8%, с 684,8 тыс. сумов до 786,0 тыс. сумов за 1 грамм.Напомним, что драгоценные металлы через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи реализуют с марта 2019 года, согласно Постановлению Кабмина, которым утверждено соответствующее положение. Для справки: стартовая стоимость на драгоценные металлы на бирже определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте по курсу Центрального банка РУз на дату совершения биржевой сделки.

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