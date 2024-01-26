https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-42224611.html

Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз

Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз

После проведенного изучения специалисты двух стран разработают соответствующую стратегию

2024-01-26T10:29+0500

2024-01-26T10:29+0500

2024-01-26T11:07+0500

узбекистан

россия

геологоразведка

сотрудничество

узбекнефтегаз

татнефть

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" привлек специалистов ПАО "Татнефть" к разработке стратегии повышения эффективности геологоразведочных работ в республике, сообщает пресс-служба компании.В настоящее время в Узбекистане находится группа специалистов Татнефти.Стороны обсуждают методы проведения геологоразведочных работ и геолого-геофизических исследований, а также вопросы взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.Российские специалисты ознакомятся с опытом работы Узбекнефтегаза в области проведения, обработки и интерпретации сейсморазведочных работ по методикам 2D и 3D, а также с реализуемыми научными исследованиями. Делегация Татнефти также изучит работу центра моделирования и центра управления бурением АО "Узбекнефтегаз", где применяют цифровые решения.Напомним, что в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов. В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья.В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.

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