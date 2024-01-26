Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-42224611.html
Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз
Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз
После проведенного изучения специалисты двух стран разработают соответствующую стратегию
2024-01-26T10:29+0500
2024-01-26T11:07+0500
узбекистан
россия
геологоразведка
сотрудничество
узбекнефтегаз
татнефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/07/16145224_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2ab40871ff7d0e0a46ab08f585cb66af.jpg
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" привлек специалистов ПАО "Татнефть" к разработке стратегии повышения эффективности геологоразведочных работ в республике, сообщает пресс-служба компании.В настоящее время в Узбекистане находится группа специалистов Татнефти.Стороны обсуждают методы проведения геологоразведочных работ и геолого-геофизических исследований, а также вопросы взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.Российские специалисты ознакомятся с опытом работы Узбекнефтегаза в области проведения, обработки и интерпретации сейсморазведочных работ по методикам 2D и 3D, а также с реализуемыми научными исследованиями. Делегация Татнефти также изучит работу центра моделирования и центра управления бурением АО "Узбекнефтегаз", где применяют цифровые решения.Напомним, что в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов. В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья.В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/07/16145224_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4869708af964b7da99c43fc5011ab99e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия повышение эффективность геологоразведка разработка стратегия
узбекистан россия повышение эффективность геологоразведка разработка стратегия

Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз

10:29 26.01.2024 (обновлено: 11:07 26.01.2024)
© Sputnik / Evgeny BiyatovСотрудник предприятия на нефтегазовом месторождении
Сотрудник предприятия на нефтегазовом месторождении - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
Подписаться
После проведенного изучения специалисты двух стран разработают соответствующую стратегию.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" привлек специалистов ПАО "Татнефть" к разработке стратегии повышения эффективности геологоразведочных работ в республике, сообщает пресс-служба компании.
© Foto : Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз""Узбекнефтегаз" и "Татнефть" разработают стратегию повышения эффективности геологоразведочных работ в республике.
Узбекнефтегаз и Татнефть разработают стратегию повышения эффективности геологоразведочных работ в республике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
"Узбекнефтегаз" и "Татнефть" разработают стратегию повышения эффективности геологоразведочных работ в республике.
© Foto : Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
"Во исполнение поручений главы государства о привлечении зарубежного опыта для организации геологоразведочных работ, была достигнута договоренность с ПАО "Татнефть" о содействии развитию деятельности АО "Узбекнефтегаз" в сфере геологии и геофизики", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Узбекистане находится группа специалистов Татнефти.
Стороны обсуждают методы проведения геологоразведочных работ и геолого-геофизических исследований, а также вопросы взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.
"Перед делегацией ПАО "Татнефть" поставлена задача совместно разработать рекомендации по повышению уровня компетенций и усилению команды геологов, определению ключевых показателей эффективности и внедрению современных методов мотивации", — рассказали в пресс-службе.
Российские специалисты ознакомятся с опытом работы Узбекнефтегаза в области проведения, обработки и интерпретации сейсморазведочных работ по методикам 2D и 3D, а также с реализуемыми научными исследованиями. Делегация Татнефти также изучит работу центра моделирования и центра управления бурением АО "Узбекнефтегаз", где применяют цифровые решения.

"По итогам проведенного изучения, совместно со специалистами ПАО "Татнефть" будет разработана стратегия повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ", — говорится в сообщении пресс-службы Узбекнефтегаза.

Напомним, что в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов. В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья.
В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0