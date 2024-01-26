Узбекнефтегаз и Татнефть повысят эффективность геологоразведки в РУз
10:29 26.01.2024 (обновлено: 11:07 26.01.2024)
© Sputnik / Evgeny BiyatovСотрудник предприятия на нефтегазовом месторождении
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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После проведенного изучения специалисты двух стран разработают соответствующую стратегию.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" привлек специалистов ПАО "Татнефть" к разработке стратегии повышения эффективности геологоразведочных работ в республике, сообщает пресс-служба компании.
© Foto : Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз""Узбекнефтегаз" и "Татнефть" разработают стратегию повышения эффективности геологоразведочных работ в республике.
"Узбекнефтегаз" и "Татнефть" разработают стратегию повышения эффективности геологоразведочных работ в республике.
© Foto : Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
"Во исполнение поручений главы государства о привлечении зарубежного опыта для организации геологоразведочных работ, была достигнута договоренность с ПАО "Татнефть" о содействии развитию деятельности АО "Узбекнефтегаз" в сфере геологии и геофизики", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Узбекистане находится группа специалистов Татнефти.
Стороны обсуждают методы проведения геологоразведочных работ и геолого-геофизических исследований, а также вопросы взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.
"Перед делегацией ПАО "Татнефть" поставлена задача совместно разработать рекомендации по повышению уровня компетенций и усилению команды геологов, определению ключевых показателей эффективности и внедрению современных методов мотивации", — рассказали в пресс-службе.
Российские специалисты ознакомятся с опытом работы Узбекнефтегаза в области проведения, обработки и интерпретации сейсморазведочных работ по методикам 2D и 3D, а также с реализуемыми научными исследованиями. Делегация Татнефти также изучит работу центра моделирования и центра управления бурением АО "Узбекнефтегаз", где применяют цифровые решения.
"По итогам проведенного изучения, совместно со специалистами ПАО "Татнефть" будет разработана стратегия повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ", — говорится в сообщении пресс-службы Узбекнефтегаза.
Напомним, что в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов. В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров этого сырья.
В 2024 году планируется провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.