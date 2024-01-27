https://uz.sputniknews.ru/20240127/adaptatsiya-immunolog-vyjivaniye-menyayuschayasya-sreda-42239941.html

"Мы должны адаптироваться" — иммунолог о том, как жить в меняющейся среде

"Мы должны адаптироваться" — иммунолог о том, как жить в меняющейся среде

В последнее время Ташкент редко покидает первую пятерку рейтинга самых загрязненных крупных городов мира, который публикует информационная платформа IQAir

2024-01-27T15:53+0500

2024-01-27T15:53+0500

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иммунитет

аллергия

воздух

экология

ташкент

узбекистан

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Нередко показатели PM 2,5 (взвеси твердых частиц, размером менее 2.5 микрон) превышают норму более, чем в 10 раз, что не может не беспокоить население.В январе Минэкологии заявило, что на загрязнение воздуха столицы влияют незаконная вырубка деревьев, строительство без утвержденных генпланов, выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий. При этом, как уточнили в министерстве, ситуацию усугубляет то, что загрязненный воздух не выветривается из-за отсутствия правильной циркуляции ветра.На днях стало известно, что в Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха. В Минэкологии это объяснили тем, что из-за географических и климатических особенностей страны достаточно трудно придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно допустимого уровня загрязнения воздуха.Там также отметили, что сегодня совместно с Минздравом разрабатывают национальную платформу и мобильное приложение для мониторинга качества воздуха. Кроме того, в 2023 году в рамках проекта начали изучение уровня заболеваемости населения от загрязнения воздуха в Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.Между тем многие ташкентцы уже столкнулись с затяжным кашлем и насморком, частым чиханием, обострением аллергических заболеваний. Люди спешат приобрести очистители воздуха, молодые мамочки все чаще отказываются от прогулок с маленькими детьми, а такие рекомендации, как избегать нагрузок на улице, держать окна закрытыми и носить на улице маску — стали для жителей столицы, к сожалению, нормой.Как наш иммунитет реагирует на изменение окружающей среды, о чем говорит затяжной кашель и можем ли мы сами как-то помочь своему организму в сложившейся ситуации? Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказали доктора медицинских наук, врач-аллерголог Гульнара Джамбекова и врач-иммунолог Адолат Исмаилова."Я работаю с разновозрастным населением. Первое на что жалуются пациенты (может быть так и есть), что у них упал иммунитет. Я спрашиваю: что конкретно вас беспокоит? Какие изменения в самих себе вам не нравятся? Зачастую жалуются на то, что стали чаще болеть. Мы все живые люди и болеть респираторными инфекциями несколько раз в год — абсолютно нормально. Но поскольку человек нашел время и возможность прийти на прием, то для меня это сигнал, что у него страдает качество жизни, — рассказывает Адолат Исмаилова. — Позже, какие бы вопросы я не задавала, становится понятно, что все упирается в образ жизни, особенно у взрослых людей. Личный образ жизни, поверьте в 99% случаев он у всех страдает. Практически у всех нарушен режим труда и отдыха. В случае с детьми, это жалобы на частую заболеваемость, если они начали ходить в детсад. Опять-таки это естественный процесс, потому что мы все должны адаптироваться, то есть наша иммунная система нас постепенно адаптирует к условиям внешней среды. Адаптация проявляется именно частыми острыми респираторными воспалительными заболеваниями, которые могут беспокоить в год в норме до 12-14 раз".При этом, говорит врач-иммунолог, нужно учитывать множество факторов, которые на нас влияют. Например, поведение вирусной инфекции, неврологический статус человека (состояние нервной системы), состояние окружающей среды.С коллегой соглашается и Гульнара Джамбекова. По ее словам, кашель — это защитная реакция организма.В свою очередь Адолат Исмаилова объясняет, что от загрязненности окружающей среды прежде всего страдает дыхательная система.Из личной практики специалист рассказывает: многие пациенты, жалуясь на продолжительный кашель, надеются, что оздоровиться поможет переезд к морю или в горы.Более подробно о том, как приспособиться к меняющейся среде специалисты рассказали в интервью Sputnik Узбекистан.

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