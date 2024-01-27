https://uz.sputniknews.ru/20240127/dzyudo-uzbekistan-zoloto-gran-pri-portugaliya-42240922.html
Дзюдоисты Узбекистана завоевали золото на Гран-при в Португалии
Дзюдоисты Узбекистана завоевали золото на Гран-при в Португалии
Это Дильшод Баратов и Диёра Келдиёрова. Каждый записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов
2024-01-27T18:20+0500
2024-01-27T18:20+0500
2024-01-27T18:20+0500
узбекистан
дзюдо
гран-при
португалия
спорт
диёра келдиёрова
золото
золотая медаль
медаль
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Дильшод Баратов, выступающий в весе до 60 кг, стал обладателем золотой медали на Гран-при в Одивелаше (Португалия), сообщает НОК.В финале он одолел бразильца Мишеля Аугусто. Благодаря этой победе Баратов записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.За Дильшодом Баратовым еще одно золото в копилку сборной Узбекистана принесла Диёра Келдиёрова (-52 кг).Спортсменка в очередной раз одержала победу над одной из своих принципиальных соперниц – Реки Пупп из Венгрии. Диёра также записала в свой актив 700 рейтинговых очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
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дзюдо узбекистан золото гран-при португалия дильшод баратов диёра келдиёрова актив 700 очков мировой олимпийский рейтинг
дзюдо узбекистан золото гран-при португалия дильшод баратов диёра келдиёрова актив 700 очков мировой олимпийский рейтинг
Дзюдоисты Узбекистана завоевали золото на Гран-при в Португалии
Это Дильшод Баратов и Диёра Келдиёрова. Каждый записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik
. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Дильшод Баратов, выступающий в весе до 60 кг, стал обладателем золотой медали на Гран-при в Одивелаше (Португалия), сообщает НОК
.
В финале он одолел бразильца Мишеля Аугусто. Благодаря этой победе Баратов записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
За Дильшодом Баратовым еще одно золото в копилку сборной Узбекистана принесла
Диёра Келдиёрова (-52 кг).
Спортсменка в очередной раз одержала победу над одной из своих принципиальных соперниц – Реки Пупп из Венгрии.
Диёра также записала в свой актив 700 рейтинговых очков для мирового и Олимпийского рейтингов.