https://uz.sputniknews.ru/20240127/dzyudo-uzbekistan-zoloto-gran-pri-portugaliya-42240922.html

Дзюдоисты Узбекистана завоевали золото на Гран-при в Португалии

Дзюдоисты Узбекистана завоевали золото на Гран-при в Португалии

Это Дильшод Баратов и Диёра Келдиёрова. Каждый записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов

2024-01-27T18:20+0500

2024-01-27T18:20+0500

2024-01-27T18:20+0500

узбекистан

дзюдо

гран-при

португалия

спорт

диёра келдиёрова

золото

золотая медаль

медаль

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Дильшод Баратов, выступающий в весе до 60 кг, стал обладателем золотой медали на Гран-при в Одивелаше (Португалия), сообщает НОК.В финале он одолел бразильца Мишеля Аугусто. Благодаря этой победе Баратов записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.За Дильшодом Баратовым еще одно золото в копилку сборной Узбекистана принесла Диёра Келдиёрова (-52 кг).Спортсменка в очередной раз одержала победу над одной из своих принципиальных соперниц – Реки Пупп из Венгрии. Диёра также записала в свой актив 700 рейтинговых очков для мирового и Олимпийского рейтингов.

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