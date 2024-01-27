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https://uz.sputniknews.ru/20240127/sotrudnichestvo-rossiya-uzbekistan-elektrotexnicheskaya-otrasl-42239215.html
Сотрудничество РФ и РУз в электротехнической отрасли обсудили в Ташкенте
Сотрудничество РФ и РУз в электротехнической отрасли обсудили в Ташкенте
В числе основных направлений двустороннего партнерства – кооперационные проекты, возобновляемые источники энергии, развитие объектов промышленной инфраструктуры
2024-01-27T12:51+0500
2024-01-27T12:51+0500
россия
узбекистан
сотрудничество
проект
инвестиции
экономика
экспорт
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Торгпредство России в Узбекистане провело рабочую встречу с представителями Ассоциации "Узэлтехсаноат", объединяющей основных производителей электротехнического оборудования республики.Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:Как отметили на встрече, в 2017–2023 годах в Узбекистане в электротехнической сфере реализовали более 200 инвестиционных проектов.В 2023 году объем экспорта превысил $1 млрд, а объем производства составил $2 млрд.
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сотрудничество россия узбекистан электротехническая отрасль ташкент двустороннее партнерство кооперационные проекты возобновляемые источники энергии развитие объект промышленная инфраструктура
сотрудничество россия узбекистан электротехническая отрасль ташкент двустороннее партнерство кооперационные проекты возобновляемые источники энергии развитие объект промышленная инфраструктура

Сотрудничество РФ и РУз в электротехнической отрасли обсудили в Ташкенте

12:51 27.01.2024
© Торговое представительство России в УзбекистанеВ Ташкенте рассмотрели вопросы российско-узбекского сотрудничества в электротехнической отрасли
В Ташкенте рассмотрели вопросы российско-узбекского сотрудничества в электротехнической отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2024
© Торговое представительство России в Узбекистане
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В числе основных направлений двустороннего партнерства – кооперационные проекты, возобновляемые источники энергии, развитие объектов промышленной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Торгпредство России в Узбекистане провело рабочую встречу с представителями Ассоциации "Узэлтехсаноат", объединяющей основных производителей электротехнического оборудования республики.
Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:
участие российских компаний в кооперационных проектах в электротехнической отрасли;
развитие объектов промышленной инфраструктуры, включая новый технопарк Eltech Industrial;
использование возобновляемых источников энергии;
повышение качества электротехнической продукции и ее сертификация.
Как отметили на встрече, в 2017–2023 годах в Узбекистане в электротехнической сфере реализовали более 200 инвестиционных проектов.
В 2023 году объем экспорта превысил $1 млрд, а объем производства составил $2 млрд.
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