https://uz.sputniknews.ru/20240127/sotrudnichestvo-rossiya-uzbekistan-elektrotexnicheskaya-otrasl-42239215.html

Сотрудничество РФ и РУз в электротехнической отрасли обсудили в Ташкенте

Сотрудничество РФ и РУз в электротехнической отрасли обсудили в Ташкенте

В числе основных направлений двустороннего партнерства – кооперационные проекты, возобновляемые источники энергии, развитие объектов промышленной инфраструктуры

2024-01-27T12:51+0500

2024-01-27T12:51+0500

2024-01-27T12:51+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

проект

инвестиции

экономика

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1b/42239344_0:0:1203:676_1920x0_80_0_0_4fb8a4532ff9b8103018feddac5e1680.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Торгпредство России в Узбекистане провело рабочую встречу с представителями Ассоциации "Узэлтехсаноат", объединяющей основных производителей электротехнического оборудования республики.Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, в том числе:Как отметили на встрече, в 2017–2023 годах в Узбекистане в электротехнической сфере реализовали более 200 инвестиционных проектов.В 2023 году объем экспорта превысил $1 млрд, а объем производства составил $2 млрд.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сотрудничество россия узбекистан электротехническая отрасль ташкент двустороннее партнерство кооперационные проекты возобновляемые источники энергии развитие объект промышленная инфраструктура