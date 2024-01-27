В Узбекистане создадут проектный офис по развитию образования
© Sputnik/Abdubakir YunusovНачало нового учебного года в школах Узбекистана. Архивное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Планируется также мониторить работу частных учебных заведений и качество образования.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. На совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по улучшению качества школьного образования, отмечалось, что для реализации реформ во всех звеньях образования на основе единой концепции необходимо организовать проектный офис. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Он будет отвечать за разработку образовательных стандартов и программ в дошкольном, школьном, профессиональном и высшем образовании на основе передового опыта", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
Кроме того, ответственным лицам поручено запустить платформу для мониторинга деятельности частных образовательных организаций и качества образования.
Как подчеркнули на совещании, число частных школ в стране увеличивается. Это способствует снижению нагрузки на государственные школы и развитию здоровой конкуренции. В связи с этим прозвучали предложения по дальнейшему упрощению лицензионных требований для частных школ, а также предоставлению им дополнительных льгот по кредитам, налогам и коммунальным платежам.
Сегодня в 500 школах регионов внедрена система оценивания, применяемая в Президентских и специализированных школах. В результате доля таких практических занятий, как анализ ситуации, решение проблем, работа в команде, основанных на передовом зарубежном опыте, увеличилась до 60 процентов.
Указано на необходимость к следующему учебному году адаптировать эту систему оценивания к международным тестологическим критериям. Сами школы также пройдут аккредитацию. Это послужит внедрению международных критериев оценки в национальную систему, повышению качества образования и управления школами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
В ходе рассмотрения вопроса повышения уровня знаний и мастерства педагогов отметили устаревшие методы работы и низкий научный потенциал центров повышения квалификации. В связи с этим поставлена задача трансформировать эти центры в 14 регионах, внедрить программы профессионального развития учителей.
Подчеркнута необходимость совершенствования школьных учебных программ по иностранным языкам, гармонизации с ними учебных программ вузов. Следует расширить практику интенсивного обучения иностранным языкам.
Глава государства отметил важность деятельного участия председателей и актива махалли в жизни школ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по улучшению качества школьного образования.
"Обстановка в махалле, занятость населения во многом зависят от образования и воспитания молодежи. Поэтому важно, чтобы председатель махалли и родители активнее участвовали в жизни школы, были внимательнее к вопросам образования и приобретения профессии молодежью", – сказал Шавкат Мирзиёев.
В Узбекистане насчитывается 10 284 школы. За последние годы проведена масштабная работа по улучшению их условий и увеличению количества ученических мест. Школу оканчивают в среднем 400 тысяч учащихся в год, из них 170 тысяч продолжают получать образование после школы. В развитых странах более 50 процентов выпускников школы поступают в заведения профессионального образования.
На сегодняшний день в старших классах 208 школ наладили обучение профессиям по трем направлениям. Число выпускников школ, имеющих сертификаты по иностранному языку, за последние два года увеличилось с 6 тысяч до 18 тысяч.