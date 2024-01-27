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https://uz.sputniknews.ru/20240127/yebrr-strategiya-uzbekistan-42239619.html
ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет
ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет
Стратегия предусматривает в том числе разработку и внедрение низгоуглеродных подходов, сокращение выбросов метана, содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе, участие в предприватизационных мероприятиях
2024-01-27T13:36+0500
2024-01-27T13:36+0500
узбекистан
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
стратегия
банк
центральная азия
направление
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию для Узбекистана, определяющую приоритеты банка до 2029 года, сообщает Торгпредство России в РУз.Согласно стратегии, деятельность банка в стране будет основываться на работе по трем направлениям:Узбекистан четвертый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии, отмечают в сообщении.На сегодняшний день банк инвестировал более 4 млрд евро в 147 проектов по всей стране.
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ебрр стратегия узбекистан разработка внедрение низгоуглеродный подход сокращение выбросы метан содействие цифровизация частный сектор предприватизация мероприятие
ебрр стратегия узбекистан разработка внедрение низгоуглеродный подход сокращение выбросы метан содействие цифровизация частный сектор предприватизация мероприятие

ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет

13:36 27.01.2024
© East NewsEuropean Bank for Reconstruction and Development. Иллюстративное фото
European Bank for Reconstruction and Development. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2024
© East News
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Стратегия предусматривает в том числе разработку и внедрение низгоуглеродных подходов, сокращение выбросов метана, содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе, участие в предприватизационных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию для Узбекистана, определяющую приоритеты банка до 2029 года, сообщает Торгпредство России в РУз.
Согласно стратегии, деятельность банка в стране будет основываться на работе по трем направлениям:
поддержка декарбонизации, повышения эффективности использования водных ресурсов и более чистой энергетики – разработка и внедрение низгоуглеродных подходов; сокращение выбросов метана; коммерциализация и модернизация распределительных сетей и линий электропередач; модернизация объектов водоснабжения, канализации и орошения;
развитие частного сектора, содействие трудовой занятости, повышению квалификации, инклюзивности и переходу на цифровые технологии – предоставление прямого финансирования, кредитных линий малым и средним предприятиям; распределение рисков через местные банки-партнёры, а также механизмов торгового финансирования; содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе; расширение электронной коммерции; развитие местных рынков капитала;
улучшение экономического управления, делового климата и расширение возможностей подключения к инфраструктуре – совершенствование управления государственными предприятиями и банками; участие в предприватизационных мероприятиях; консультации и финансирование для стимулирования более широкого использования государственно-частного партнерства.
Узбекистан четвертый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии, отмечают в сообщении.
На сегодняшний день банк инвестировал более 4 млрд евро в 147 проектов по всей стране.
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