https://uz.sputniknews.ru/20240127/yebrr-strategiya-uzbekistan-42239619.html

ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет

ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет

Стратегия предусматривает в том числе разработку и внедрение низгоуглеродных подходов, сокращение выбросов метана, содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе, участие в предприватизационных мероприятиях

2024-01-27T13:36+0500

2024-01-27T13:36+0500

2024-01-27T13:36+0500

узбекистан

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

стратегия

банк

центральная азия

направление

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию для Узбекистана, определяющую приоритеты банка до 2029 года, сообщает Торгпредство России в РУз.Согласно стратегии, деятельность банка в стране будет основываться на работе по трем направлениям:Узбекистан четвертый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии, отмечают в сообщении.На сегодняшний день банк инвестировал более 4 млрд евро в 147 проектов по всей стране.

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