ЕБРР одобрил новую стратегию для Узбекистана на ближайшие 5 лет
© East NewsEuropean Bank for Reconstruction and Development. Иллюстративное фото
© East News
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Стратегия предусматривает в том числе разработку и внедрение низгоуглеродных подходов, сокращение выбросов метана, содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе, участие в предприватизационных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил новую стратегию для Узбекистана, определяющую приоритеты банка до 2029 года, сообщает Торгпредство России в РУз.
Согласно стратегии, деятельность банка в стране будет основываться на работе по трем направлениям:
поддержка декарбонизации, повышения эффективности использования водных ресурсов и более чистой энергетики – разработка и внедрение низгоуглеродных подходов; сокращение выбросов метана; коммерциализация и модернизация распределительных сетей и линий электропередач; модернизация объектов водоснабжения, канализации и орошения;
развитие частного сектора, содействие трудовой занятости, повышению квалификации, инклюзивности и переходу на цифровые технологии – предоставление прямого финансирования, кредитных линий малым и средним предприятиям; распределение рисков через местные банки-партнёры, а также механизмов торгового финансирования; содействие дальнейшей цифровизации в частном секторе; расширение электронной коммерции; развитие местных рынков капитала;
улучшение экономического управления, делового климата и расширение возможностей подключения к инфраструктуре – совершенствование управления государственными предприятиями и банками; участие в предприватизационных мероприятиях; консультации и финансирование для стимулирования более широкого использования государственно-частного партнерства.
Узбекистан четвертый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии, отмечают в сообщении.
На сегодняшний день банк инвестировал более 4 млрд евро в 147 проектов по всей стране.