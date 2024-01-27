https://uz.sputniknews.ru/20240127/zapusk-islamskiy-banking-uzbekistan-otvet-sb-42241376.html

Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБ

Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБ

По поручению главы государства проект постановления Центрального банка о мерах по работе с исламским финансированием внесен на рассмотрение

2024-01-27T17:24+0500

2024-01-27T17:24+0500

2024-01-27T17:24+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

цб

исламский банкинг

заседание

инфляция

мамаризо нурмуратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_4e50f0450d8e611368ed019e87d54d85.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Планируется ли запуск исламского банкинга в Узбекистане, каковы темпы роста выдачи автокредитов, как обстоит ситуация с денежными переводами – об этом и многом другом говорили на прошедшем заседании Центрального банка РУз с участием председателя Мамаризо Нурмуратова.Отдельное внимание на встрече уделили исламскому банкингу. По словам главы регулятора, в планах начать работу в этом направлении, в частности создать условия для граждан, знакомых с исламскими финансами. Подняли на заседании и вопросы защиты денежных средств населения.Шла речь и о розничном кредитовании, которое концентрируется в том числе на автокредитах.По словам Мамаризо Нурмуратова, ограничения в выдачи автокредитов касаются макропруденциальных мер, требований к коммерческим банкам, в части организации этого банковского продукта.Говорили также о денежных переводах. В целом они увеличились на 15%. Однако из России снизились – на 12%. По словам председателя Центробанка, это может быть связано с расширением географии переводов.Отмечалось также, что общая инфляция в последние месяцы сохранялась на уровне 8,8%. Несмотря на снижение инфляции в группе товаров потребительской корзины, инфляция услуг в последнем квартале незначительно ускорилась. В свою очередь, это показывает, что присутствует вероятность усиления повышательного давления со стороны спроса на инфляцию.Согласно обновленным прогнозам, общая инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8-9%, базовая – около 7-8%.На состоявшемся заседании сохранили основную ставку без изменений – на уровне 14% годовых. Следующее заседание правления ЦБ по ее рассмотрению пройдет 14 марта 2024 года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

исламский банкинг узбекистан цб глава государства проект постановление центральный банк меры работа исламское финансирование рассмотрение