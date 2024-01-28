https://uz.sputniknews.ru/20240128/iz-uzbekistana-v-sian-zapustyat-regulyarnye-gruzovye-poezda-42243928.html
Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда
Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда
Импортируемые из Узбекистана товары будут перевозить контейнерными поездами с концентрацией в Сианьском международном порту.
2024-01-28T10:21+0500
2024-01-28T10:21+0500
2024-01-28T11:44+0500
узбекистан
китай
грузоперевозки
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1b/42240296_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_70906a668040763775cab4a3717b60b6.jpg
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Регулярное движение контейнерных поездов из Узбекистана в китайский город Сиань будет запущена в скором времени, сообщает пресс-служба АО "Темирйолкарго".В ходе визита в Китай делегация Министерства транспорта Узбекистана и АО "Темирйолкарго" обсудили с потенциальными партнерами ряд крупных проектов по развитию железнодорожного сообщения между двумя странами.В частности, в ходе посещения порта "Сианьский международный торгово-логистический парк", занимающего первое место в Китае по числу обслуживаемых поездов, делегация ознакомилась с инфраструктурой сухого порта, имеющимися логистическими возможностями и передовыми информационными технологиями.В ходе переговоров с руководством Сианьского порта стороны договорились о перевозке импортируемых из Узбекистана товаров регулярными грузовыми поездами с концентрацией их в "Сианьском международном порту".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1b/42240296_10:0:1271:946_1920x0_80_0_0_fa6d92354d6c45f0c2014b7489ece9b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан темирйолкарго грузовые железнодорожные перевозки сиань
узбекистан темирйолкарго грузовые железнодорожные перевозки сиань
Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда
10:21 28.01.2024 (обновлено: 11:44 28.01.2024)
Импортируемые из Узбекистана товары будут перевозить контейнерными поездами с концентрацией в Сианьском международном порту.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Регулярное движение контейнерных поездов из Узбекистана в китайский город Сиань будет запущена в скором времени, сообщает
пресс-служба АО "Темирйолкарго".
В ходе визита в Китай делегация Министерства транспорта Узбекистана и АО "Темирйолкарго" обсудили с потенциальными партнерами ряд крупных проектов по развитию железнодорожного сообщения между двумя странами.
В частности, в ходе посещения порта "Сианьский международный торгово-логистический парк", занимающего первое место в Китае по числу обслуживаемых поездов, делегация ознакомилась с инфраструктурой сухого порта, имеющимися логистическими возможностями и передовыми информационными технологиями.
В ходе переговоров с руководством Сианьского порта стороны договорились о перевозке импортируемых из Узбекистана товаров регулярными грузовыми поездами с концентрацией их в "Сианьском международном порту".