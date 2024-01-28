https://uz.sputniknews.ru/20240128/iz-uzbekistana-v-sian-zapustyat-regulyarnye-gruzovye-poezda-42243928.html

Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда

Из Узбекистана в Сиань запустят регулярные грузовые поезда

Импортируемые из Узбекистана товары будут перевозить контейнерными поездами с концентрацией в Сианьском международном порту.

2024-01-28T10:21+0500

2024-01-28T10:21+0500

2024-01-28T11:44+0500

узбекистан

китай

грузоперевозки

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1b/42240296_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_70906a668040763775cab4a3717b60b6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Регулярное движение контейнерных поездов из Узбекистана в китайский город Сиань будет запущена в скором времени, сообщает пресс-служба АО "Темирйолкарго".В ходе визита в Китай делегация Министерства транспорта Узбекистана и АО "Темирйолкарго" обсудили с потенциальными партнерами ряд крупных проектов по развитию железнодорожного сообщения между двумя странами.В частности, в ходе посещения порта "Сианьский международный торгово-логистический парк", занимающего первое место в Китае по числу обслуживаемых поездов, делегация ознакомилась с инфраструктурой сухого порта, имеющимися логистическими возможностями и передовыми информационными технологиями.В ходе переговоров с руководством Сианьского порта стороны договорились о перевозке импортируемых из Узбекистана товаров регулярными грузовыми поездами с концентрацией их в "Сианьском международном порту".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан темирйолкарго грузовые железнодорожные перевозки сиань