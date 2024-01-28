https://uz.sputniknews.ru/20240128/luchshie-volonterskie-proekty-v-uzbekistane-mogut-poluchit-do-68-mln-sumov-42244818.html

Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов

Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов

Министерство молодежной политики и спорта разработало проект документа по дальнейшему развитию волонтерской деятельности.

2024-01-28T12:51+0500

2024-01-28T12:51+0500

2024-01-28T12:51+0500

узбекистан

волонтер

министерство молодежной политики и спорта узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. С этого года 5 лучших волонтерских проектов могут получать по 68 млн рублей от государства. Это предусматривает проект документа, разработанного министерством молодежной политики и спорта.Цели документа:Согласно документу, начиная с 1 января 2024 года ежегодно на реализацию 5 лучших проектов волонтерских групп и организаций в каждом из регионов республики и в городе Ташкент будут выделять до 200-кратной суммы базовой расчетной величины (до 68 млн сумов).Данный грант предоставляется отдельно по каждому проекту из внебюджетных средств республиканскими и местными органами исполнительной власти."Информация о крупных мероприятиях, проводимых ежегодно с участием волонтеров, будет размещаться на электронной платформе volontyor.uz, на платформе также будет создана электронная система регистрации волонтеров, участвующих в мероприятиях", - говорится в тексте документа.Ожидаемые результаты реализации документа:

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