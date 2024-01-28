https://uz.sputniknews.ru/20240128/luchshie-volonterskie-proekty-v-uzbekistane-mogut-poluchit-do-68-mln-sumov-42244818.html
Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов
Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов
Министерство молодежной политики и спорта разработало проект документа по дальнейшему развитию волонтерской деятельности.
2024-01-28T12:51+0500
2024-01-28T12:51+0500
2024-01-28T12:51+0500
узбекистан
волонтер
министерство молодежной политики и спорта узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. С этого года 5 лучших волонтерских проектов могут получать по 68 млн рублей от государства. Это предусматривает проект документа, разработанного министерством молодежной политики и спорта.Цели документа:Согласно документу, начиная с 1 января 2024 года ежегодно на реализацию 5 лучших проектов волонтерских групп и организаций в каждом из регионов республики и в городе Ташкент будут выделять до 200-кратной суммы базовой расчетной величины (до 68 млн сумов).Данный грант предоставляется отдельно по каждому проекту из внебюджетных средств республиканскими и местными органами исполнительной власти."Информация о крупных мероприятиях, проводимых ежегодно с участием волонтеров, будет размещаться на электронной платформе volontyor.uz, на платформе также будет создана электронная система регистрации волонтеров, участвующих в мероприятиях", - говорится в тексте документа.Ожидаемые результаты реализации документа:
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узбекистан волонтеры агентство молодежной политики и спорта проект
узбекистан волонтеры агентство молодежной политики и спорта проект
Лучшие волонтерские проекты в Узбекистане могут получить до 68 млн сумов
Министерство молодежной политики и спорта разработало проект документа по дальнейшему развитию волонтерской деятельности.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. С этого года 5 лучших волонтерских проектов могут получать по 68 млн рублей от государства. Это предусматривает проект документа, разработанного министерством молодежной политики и спорта.
дальнейшее развитие волонтерской деятельности в стране;
поддержка социальных инициатив граждан;
усиление сотрудничества государственных органов и негосударственных некоммерческих организаций с субъектами, осуществляющими волонтерскую деятельность;
помощь волонтерам в решении социальных задач;
повышение узнаваемости их услуг и механизмов продвижения их деятельности;
широкое вовлечение молодежи в сферу волонтерства, создание для нее дополнительного комфорта и условий.
Согласно документу, начиная с 1 января 2024 года ежегодно на реализацию 5 лучших проектов волонтерских групп и организаций в каждом из регионов республики и в городе Ташкент будут выделять до 200-кратной суммы базовой расчетной величины (до 68 млн сумов).
Данный грант предоставляется отдельно по каждому проекту из внебюджетных средств республиканскими и местными органами исполнительной власти.
"Информация о крупных мероприятиях, проводимых ежегодно с участием волонтеров, будет размещаться на электронной платформе volontyor.uz, на платформе также будет создана электронная система регистрации волонтеров, участвующих в мероприятиях", - говорится в тексте документа.
Ожидаемые результаты реализации документа:
законодательство в сфере дальнейшего развития волонтерства в стране будет и дальше совершенствоваться, устранятся существующие правовые пробелы и коллизии, внедряться международные стандарты и передовой зарубежный опыт с учетом национальных особенностей и условий;
будет создана система обучения волонтеров по соответствующим направлениям;
увеличится количество волонтеров и эффективность их деятельности;
за счет привлечения волонтеров к деятельности государственных органов и организаций сформируется резерв квалифицированных кадров, имеющих опыт работы.