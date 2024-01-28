https://uz.sputniknews.ru/20240128/odin-chelovek-pogib-pri-voorujennom-napadenii-na-tserkov-v-stambule---mvd-42247168.html

Один человек погиб при вооруженном нападении на церковь в Стамбуле - МВД

Один человек погиб при вооруженном нападении на церковь в Стамбуле - МВД

Вооруженное нападение на католическую церковь произошло во время богослужения. 28.01.2024, Sputnik Узбекистан

2024-01-28T16:26+0500

2024-01-28T16:26+0500

2024-01-28T16:26+0500

в мире

происшествия

турция

нападение

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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. На католическую церковь Святой Марии в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.По данным министра, нападение произошло во время богослужения, погиб один человек. СМИ изначально сообщили об одном раненом в результате нападения. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в мире, происшествия, турция, нападение