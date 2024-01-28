https://uz.sputniknews.ru/20240128/odin-chelovek-pogib-pri-voorujennom-napadenii-na-tserkov-v-stambule---mvd-42247168.html
Один человек погиб при вооруженном нападении на церковь в Стамбуле - МВД
Один человек погиб при вооруженном нападении на церковь в Стамбуле - МВД
Вооруженное нападение на католическую церковь произошло во время богослужения. 28.01.2024, Sputnik Узбекистан
2024-01-28T16:26+0500
2024-01-28T16:26+0500
2024-01-28T16:26+0500
в мире
происшествия
турция
нападение
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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. На католическую церковь Святой Марии в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.По данным министра, нападение произошло во время богослужения, погиб один человек. СМИ изначально сообщили об одном раненом в результате нападения. По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве. Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших.
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в мире, происшествия, турция, нападение
в мире, происшествия, турция, нападение
Один человек погиб при вооруженном нападении на церковь в Стамбуле - МВД
Вооруженное нападение на католическую церковь произошло во время богослужения.
ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. На католическую церковь Святой Марии в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
По данным министра, нападение произошло во время богослужения, погиб один человек.
СМИ изначально сообщили об одном раненом в результате нападения.
"Сегодня в 11.40 в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города - ред.) погиб гражданин Д.Т.", - написал министр в соцсети X.
По словам министра, двое нападавших были в масках и "участвовали" в воскресной молитве.
Ерликая сообщил о начатом полномасштабном расследовании нападения, ведется розыск нападавших.