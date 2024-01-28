https://uz.sputniknews.ru/20240128/prostoy-sposob-izbejat-bolezni-altsgeymera-nazvali-v-minzdrave-42245929.html

Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве

Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве

Был сделан вывод, что выполнение дыхательных упражнений по 10-15 минут в день является эффективным способом предотвращения развития болезни Альцгеймера.

2024-01-28T22:09+0500

2024-01-28T22:09+0500

2024-01-28T22:09+0500

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здоровье

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болезнь альцгеймера

профилактика

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Найден простой способ защиты от болезни Альцгеймера, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых людей. Постепенно оно проявляется потерей памяти, нарушается мозговая деятельность, снижаются умственные способности.В результате исследования этого заболевания японские ученые обнаружили, что его можно предотвратить с помощью простых дыхательных упражнений.Для исследования были привлечены 108 добровольцев, у них были взяты анализы крови и исследованы биомаркеры, указывающие на риск заболевания.Затем участников разделили на две группы. Первая группа каждый день выполняла простые дыхательные упражнения. Вторая группа занималась тренировками по медитации, направленными на поддержание умственной активности и целостности памяти.В свою очередь, раз в неделю у всех участников брали образцы крови и проверяли уровни амилоида-40 и 42, которые считаются биомаркерами болезни Альцгеймера.Спустя четыре недели исследователи пришли к удивительному результату. Установлено, что количество бета-амилоида в крови у тех, кто практиковал дыхательные упражнения в первой группе, было значительно снижено. Это указывает на то, что у них снижен риск развития болезни Альцгеймера.Результаты второй группы были тревожными: через 4 недели эксперимента было обнаружено, что уровень бета-амилоидов в их крови увеличился.На основании этого японские ученые пришли к выводу, что выполнение дыхательных упражнений по 10–15 минут в день — эффективный способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера.Напомним, по данным ВОЗ, каждые 3 секунды один человек на планете Земля заболевает болезнью Альцгеймера. В настоящее время этим заболеванием страдают более 50 миллионов человек на Земле. К 2030 году эта цифра может превысить 65 миллионов человек.

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