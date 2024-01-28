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Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве
Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве
Был сделан вывод, что выполнение дыхательных упражнений по 10-15 минут в день является эффективным способом предотвращения развития болезни Альцгеймера.
2024-01-28T22:09+0500
2024-01-28T22:09+0500
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здоровье
болезнь
болезнь альцгеймера
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Найден простой способ защиты от болезни Альцгеймера, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых людей. Постепенно оно проявляется потерей памяти, нарушается мозговая деятельность, снижаются умственные способности.В результате исследования этого заболевания японские ученые обнаружили, что его можно предотвратить с помощью простых дыхательных упражнений.Для исследования были привлечены 108 добровольцев, у них были взяты анализы крови и исследованы биомаркеры, указывающие на риск заболевания.Затем участников разделили на две группы. Первая группа каждый день выполняла простые дыхательные упражнения. Вторая группа занималась тренировками по медитации, направленными на поддержание умственной активности и целостности памяти.В свою очередь, раз в неделю у всех участников брали образцы крови и проверяли уровни амилоида-40 и 42, которые считаются биомаркерами болезни Альцгеймера.Спустя четыре недели исследователи пришли к удивительному результату. Установлено, что количество бета-амилоида в крови у тех, кто практиковал дыхательные упражнения в первой группе, было значительно снижено. Это указывает на то, что у них снижен риск развития болезни Альцгеймера.Результаты второй группы были тревожными: через 4 недели эксперимента было обнаружено, что уровень бета-амилоидов в их крови увеличился.На основании этого японские ученые пришли к выводу, что выполнение дыхательных упражнений по 10–15 минут в день — эффективный способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера.Напомним, по данным ВОЗ, каждые 3 секунды один человек на планете Земля заболевает болезнью Альцгеймера. В настоящее время этим заболеванием страдают более 50 миллионов человек на Земле. К 2030 году эта цифра может превысить 65 миллионов человек.
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здоровье профилактика болезнь альцгеймера минздрав
здоровье профилактика болезнь альцгеймера минздрав

Простой способ избежать болезни Альцгеймера назвали в Минздраве

22:09 28.01.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiПожилой мужчина с головной болью
Пожилой мужчина с головной болью - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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Был сделан вывод, что выполнение дыхательных упражнений по 10-15 минут в день является эффективным способом предотвращения развития болезни Альцгеймера.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Найден простой способ защиты от болезни Альцгеймера, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых людей. Постепенно оно проявляется потерей памяти, нарушается мозговая деятельность, снижаются умственные способности.
В результате исследования этого заболевания японские ученые обнаружили, что его можно предотвратить с помощью простых дыхательных упражнений.
Для исследования были привлечены 108 добровольцев, у них были взяты анализы крови и исследованы биомаркеры, указывающие на риск заболевания.
Затем участников разделили на две группы. Первая группа каждый день выполняла простые дыхательные упражнения. Вторая группа занималась тренировками по медитации, направленными на поддержание умственной активности и целостности памяти.
В свою очередь, раз в неделю у всех участников брали образцы крови и проверяли уровни амилоида-40 и 42, которые считаются биомаркерами болезни Альцгеймера.
Спустя четыре недели исследователи пришли к удивительному результату. Установлено, что количество бета-амилоида в крови у тех, кто практиковал дыхательные упражнения в первой группе, было значительно снижено. Это указывает на то, что у них снижен риск развития болезни Альцгеймера.
Результаты второй группы были тревожными: через 4 недели эксперимента было обнаружено, что уровень бета-амилоидов в их крови увеличился.
На основании этого японские ученые пришли к выводу, что выполнение дыхательных упражнений по 10–15 минут в день — эффективный способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Напомним, по данным ВОЗ, каждые 3 секунды один человек на планете Земля заболевает болезнью Альцгеймера. В настоящее время этим заболеванием страдают более 50 миллионов человек на Земле. К 2030 году эта цифра может превысить 65 миллионов человек.
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