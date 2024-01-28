https://uz.sputniknews.ru/20240128/ssha-dvijutsya-k-obryvu--glava-amerikanskogo-banka-42246210.html

США "движутся к обрыву" – глава американского банка

США "движутся к обрыву" – глава американского банка

Причина этому - рост государственного долга, считает гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

2024-01-28T14:18+0500

2024-01-28T14:18+0500

2024-01-28T14:39+0500

в мире

сша

госдолг

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга. Сумма госдолга Соединенных Штатов составила $34 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту мумму "пугающей". Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более $30 трлн, и каждые восемь месяцев эта цифра росла еще на один триллион. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в $33 трлн, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял $329,5, что в 100 раз меньше американского.

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