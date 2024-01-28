https://uz.sputniknews.ru/20240128/ssha-dvijutsya-k-obryvu--glava-amerikanskogo-banka-42246210.html
США "движутся к обрыву" – глава американского банка
США "движутся к обрыву" – глава американского банка
Причина этому - рост государственного долга, считает гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
2024-01-28T14:18+0500
2024-01-28T14:18+0500
2024-01-28T14:39+0500
в мире
сша
госдолг
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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга. Сумма госдолга Соединенных Штатов составила $34 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту мумму "пугающей". Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более $30 трлн, и каждые восемь месяцев эта цифра росла еще на один триллион. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в $33 трлн, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял $329,5, что в 100 раз меньше американского.
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сша госдолг генеральный директор американского банка jpmorgan chase джеймс даймон
сша госдолг генеральный директор американского банка jpmorgan chase джеймс даймон
США "движутся к обрыву" – глава американского банка
14:18 28.01.2024 (обновлено: 14:39 28.01.2024)
Причина этому - рост государственного долга, считает гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга.
Сумма госдолга Соединенных Штатов составила $34 трлн. Министр финансов США Джаннет Йеллен назвала эту мумму "пугающей".
"Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около 10 лет, мы движемся (к нему – ред.) со скоростью 60 миль в час", - приводит телеканал Fox News слова Даймона.
Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более $30 трлн, и каждые восемь месяцев эта цифра росла еще на один триллион. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в $33 трлн, его обслуживание может обойтись США почти в треть бюджетных поступлений, подсчитали ранее эксперты РИА Новости. Внешний долг России, к примеру, на середину октября составлял $329,5, что в 100 раз меньше американского.