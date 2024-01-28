https://uz.sputniknews.ru/20240128/uzbekistan-mojet-prisoedinitsya-k-proektu-poezd-pamyati-42246769.html
Узбекистан может присоединиться к проекту "Поезд памяти"
Узбекистан может присоединиться к проекту "Поезд памяти"
К участию в российско-белорусском проекте пригласили Узбекистан и Казахстан. 28.01.2024, Sputnik Узбекистан
2024-01-28T15:18+0500
2024-01-28T15:18+0500
2024-01-28T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. К участию в белорусско-российском проекте "Поезд Памяти" дополнительно пригласили Узбекистан и Казахстан, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Проект Союзного государства "Поезд Памяти" был запущен по инициативе Кочановой и главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с участием РЖД. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Беларуси. В 2023 году добавились участники еще из двух стран - Армении и Кыргызстана. Она отметила, что старт проекту традиционно будет дан в Бресте 21 июня, чтобы "22-го числа ребята смогли принять участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны, и далее проезжать города Беларуси и России".
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узбекистан, беларусь, россия, проект
узбекистан, беларусь, россия, проект
Узбекистан может присоединиться к проекту "Поезд памяти"
К участию в российско-белорусском проекте пригласили Узбекистан и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. К участию в белорусско-российском проекте "Поезд Памяти" дополнительно пригласили Узбекистан и Казахстан, сообщила спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова.
Проект Союзного государства "Поезд Памяти" был запущен по инициативе Кочановой и главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с участием РЖД. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Беларуси. В 2023 году добавились участники еще из двух стран - Армении и Кыргызстана.
"В этом году "Поезд Памяти" состоится, только пригласили к участию еще и другие страны, в том числе Узбекистан и Казахстан, и сейчас ждем от них подтверждения. Наши ребята из Беларуси и России, Кыргызстана и Армении принимали и в прошлом году участие. Но географию мы хотим расширять", - приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.
Она отметила, что старт проекту традиционно будет дан в Бресте 21 июня, чтобы "22-го числа ребята смогли принять участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны, и далее проезжать города Беларуси и России".