https://uz.sputniknews.ru/20240128/uzbekskie-kompanii-priglasili-na-krupnuyu-vystavku-v-saudovskoy-aravii-42244687.html
Узбекские компании пригласили на крупную выставку в Саудовской Аравии
Узбекские компании пригласили на крупную выставку в Саудовской Аравии
Сотрудничество в туристической сфере посол Узбекистана обсудил с представителем крупной саудовской туристической компании.
2024-01-28T11:59+0500
2024-01-28T11:59+0500
2024-01-28T11:59+0500
узбекистан
саудовская аравия
туризм
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Компании Узбекистана пригласили для участия в выставке, посвященной путешествиям и туризму в Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё". Выставка пройдет 25-27 февраля этого года.Расширение сотрудничества в туристической сфере обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов со специалистом по маркетингу саудовской туристической компании "Saudi Travel Market" Сихам Аль-Масуд.Посол рассказал о реформах в туристической сфере Узбекистана, а саудовская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества с узбекскими партнерами.
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узбекистан саудовская аравия турзим
узбекистан саудовская аравия турзим
Узбекские компании пригласили на крупную выставку в Саудовской Аравии
Сотрудничество в туристической сфере посол Узбекистана обсудил с представителем крупной саудовской туристической компании.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Компании Узбекистана пригласили для участия в выставке, посвященной путешествиям и туризму в Саудовской Аравии, сообщает
ИА "Дунё". Выставка пройдет 25-27 февраля этого года.
"Основной целью данной выставки является ознакомление с туристическим потенциалом зарубежных стран и возможностями по всем направлениям, а также установление сотрудничества", - сообщает агентство.
Расширение сотрудничества в туристической сфере обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов со специалистом по маркетингу саудовской туристической компании "Saudi Travel Market" Сихам Аль-Масуд.
Посол рассказал о реформах в туристической сфере Узбекистана, а саудовская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества с узбекскими партнерами.