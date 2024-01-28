https://uz.sputniknews.ru/20240128/uzbekskie-kompanii-priglasili-na-krupnuyu-vystavku-v-saudovskoy-aravii-42244687.html

Узбекские компании пригласили на крупную выставку в Саудовской Аравии

Узбекские компании пригласили на крупную выставку в Саудовской Аравии

Сотрудничество в туристической сфере посол Узбекистана обсудил с представителем крупной саудовской туристической компании.

2024-01-28T11:59+0500

2024-01-28T11:59+0500

2024-01-28T11:59+0500

узбекистан

саудовская аравия

туризм

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Компании Узбекистана пригласили для участия в выставке, посвященной путешествиям и туризму в Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё". Выставка пройдет 25-27 февраля этого года.Расширение сотрудничества в туристической сфере обсудили в ходе встречи посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов со специалистом по маркетингу саудовской туристической компании "Saudi Travel Market" Сихам Аль-Масуд.Посол рассказал о реформах в туристической сфере Узбекистана, а саудовская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества с узбекскими партнерами.

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