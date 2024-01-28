https://uz.sputniknews.ru/20240128/vse-diversanty-sovershavshie-terakty-v-krymu-zaderjany---gubernator-42247013.html

Все диверсанты, совершавшие теракты в Крыму, задержаны - губернатор

Все диверсанты, совершавшие теракты в Крыму, задержаны - губернатор

Аксенов добавил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.

2024-01-28T17:58+0500

2024-01-28T17:58+0500

2024-01-28T17:58+0500

россия

крым

теракт

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ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Все диверсанты и диверсионные группы, совершавшие теракты в Крыму, задержаны правоохранителями, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание. В республике в 2022 и 2023 годах было совершено несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто из людей не пострадал. Правоохранители также задержали участников диверсионных групп, действовавших по заданию спецслужб Украины, планировавших физическое устранение руководителей республики.В декабре директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

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