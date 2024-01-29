https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-sik-putin-registratsiya-vybory-prezident-42256294.html

ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах

ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах

Выборы президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года

2024-01-29T14:12+0500

2024-01-29T14:12+0500

2024-01-29T14:42+0500

политика

цик рф

выборы президента

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1d/42255998_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_c4dc5f12fec850d00c464f1c5e7de67c.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента России на выборах в марте 2024 года. Для Путина предстоящие выборы станут пятыми в его политической карьере.Кроме того, ЦИК РФ зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина на президентских выборах.Ранее в качестве доверенных лиц Владимира Путина зарегистрировали 346 человек. Таким образом их общее число составило 544. В этом списке — певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.Напомним, что Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 человек.Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы государства, ранее ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Поскольку все трое представляют парламентские партии, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку не требовался. Выдвиженцам от непарламентских политических партий, которыми являются Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова, необходимо до 31 января представить не менее 100 тыс. подписей. Из них на 29 января подписные листы в ЦИК представил лидер "Коммунистов России" Малинкович.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву нужно собрать не менее 300 тыс. подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цик путин регистрация выборы президент