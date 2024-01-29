https://uz.sputniknews.ru/20240129/surxandarya-syuzanye-vyshivka-rekord-42255465.html
В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане
В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане
100 вышивальщиц хотят побить рекорд 2019 года, представив декоративное изделие на Международном фольклорном фестивале "Байсунская весна" (Бойсун Бахори).
2024-01-29T13:11+0500
2024-01-29T13:11+0500
2024-01-29T13:17+0500
культура
узбекистан
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане, ремесленницы намерены побить предыдущий рекорд, сообщили в республиканской ассоциации "Хунарманд".Как отмечается, изделие длиной 31 метр и шириной 5,2 метра байсунские мастера по ковроткачеству вышивают для Международного фольклорного фестиваля "Бойсунская весна" ("Бойсун бахори"), который состоится в селе Паданг в апреле текущего года.Сюзане украсят узоры и орнамент, присущие исключительно данной местности, все нити окрашены с помощью натуральных красителей.В 2019 году на этом фестивале представили самое большое сюзане в мире, вышитое байсунскими мастерами. Длина уникального текстильного панно составила 25 метров, ширина — 6 метров, вес — 60 килограммов.Для справки: Сюзане (в переводе с персидского "шитый иглой") означает покрывало или настенный ковер, расшитый узором из хлопковых или шелковых ниток. Он является украшением и одновременно оберегом дома. Разнообразные узоры в национальном стиле (цветы, плоды граната, птицы, виноградная лоза), имеющие символическое значение, создаются вручную, секреты древнего ремесла передают из поколения в поколение. Традиционно размеры сюзане достигают 2-3 метров.Культурное наследие региона Бойсун Сурхандарьинской области в 2008 году включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в 2021 году в этот список добавили искусство бахши.
узбекистан
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сюзане размер международный фольклорный фестиваль "байсунская весна" (бойсун бахори)
сюзане размер международный фольклорный фестиваль "байсунская весна" (бойсун бахори)
В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане
13:11 29.01.2024 (обновлено: 13:17 29.01.2024)
100 вышивальщиц хотят побить рекорд 2019 года, представив декоративное изделие на Международном фольклорном фестивале "Байсунская весна" ("Бойсун бахори").
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане, ремесленницы намерены побить предыдущий рекорд, сообщили
в республиканской ассоциации "Хунарманд".
Как отмечается, изделие длиной 31 метр и шириной 5,2 метра байсунские мастера по ковроткачеству вышивают для Международного фольклорного фестиваля "Бойсунская весна" ("Бойсун бахори"), который состоится в селе Паданг в апреле текущего года.
"В изготовлении национального сюзане задействованы 100 искусных вышивальщиц под руководством обладательницы нагрудного знака "Фаол тадбиркор" ("Активный предприниматель") Малики Подшоевой", — говорится в сообщении.
Сюзане украсят узоры и орнамент, присущие исключительно данной местности, все нити окрашены с помощью натуральных красителей.
В 2019 году на этом фестивале представили самое большое сюзане в мире, вышитое байсунскими мастерами. Длина уникального текстильного панно составила 25 метров, ширина — 6 метров, вес — 60 килограммов.
Для справки: Сюзане (в переводе с персидского "шитый иглой") означает покрывало или настенный ковер, расшитый узором из хлопковых или шелковых ниток. Он является украшением и одновременно оберегом дома. Разнообразные узоры в национальном стиле (цветы, плоды граната, птицы, виноградная лоза), имеющие символическое значение, создаются вручную, секреты древнего ремесла передают из поколения в поколение. Традиционно размеры сюзане достигают 2-3 метров.
Культурное наследие региона Бойсун Сурхандарьинской области в 2008 году включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в 2021 году в этот список добавили искусство бахши.