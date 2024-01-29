https://uz.sputniknews.ru/20240129/surxandarya-syuzanye-vyshivka-rekord-42255465.html

В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане

В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане

100 вышивальщиц хотят побить рекорд 2019 года, представив декоративное изделие на Международном фольклорном фестивале "Байсунская весна" (Бойсун Бахори).

2024-01-29T13:11+0500

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2024-01-29T13:17+0500

культура

узбекистан

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Сурхандарьинской области изготавливают самое большое в мире сюзане, ремесленницы намерены побить предыдущий рекорд, сообщили в республиканской ассоциации "Хунарманд".Как отмечается, изделие длиной 31 метр и шириной 5,2 метра байсунские мастера по ковроткачеству вышивают для Международного фольклорного фестиваля "Бойсунская весна" ("Бойсун бахори"), который состоится в селе Паданг в апреле текущего года.Сюзане украсят узоры и орнамент, присущие исключительно данной местности, все нити окрашены с помощью натуральных красителей.В 2019 году на этом фестивале представили самое большое сюзане в мире, вышитое байсунскими мастерами. Длина уникального текстильного панно составила 25 метров, ширина — 6 метров, вес — 60 килограммов.Для справки: Сюзане (в переводе с персидского "шитый иглой") означает покрывало или настенный ковер, расшитый узором из хлопковых или шелковых ниток. Он является украшением и одновременно оберегом дома. Разнообразные узоры в национальном стиле (цветы, плоды граната, птицы, виноградная лоза), имеющие символическое значение, создаются вручную, секреты древнего ремесла передают из поколения в поколение. Традиционно размеры сюзане достигают 2-3 метров.Культурное наследие региона Бойсун Сурхандарьинской области в 2008 году включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в 2021 году в этот список добавили искусство бахши.

узбекистан

сурхандарьинская область

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сюзане размер международный фольклорный фестиваль "байсунская весна" (бойсун бахори)