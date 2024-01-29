https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-derevya-otsifrovka-42257314.html

В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев

В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев

При подсчете учитывали деревья возрастом не старше пятилетнего возраста, исследование провели во всех областях и районах республики. Также создали цифровую карту

2024-01-29T15:18+0500

2024-01-29T15:18+0500

2024-01-29T15:18+0500

узбекистан

экология

деревья

цифровизация

озеленение

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В настоящее время более 250 млн деревьев по всей республике прошли цифровую инвентаризацию, сообщает Минэкологии.По ее итогам в Ташкенте будут паспортизировать деревья в тестовом режиме. Это предусмотрено указом президента, в котором определены меры по обеспечению экологической устойчивости путем повышения уровня озеленения в республике и реализации общенационального проекта "Яшил макон".Оцифровка деревьев — это первый из трех этапов паспортизации. Учет деревьев проводят с помощью спутниковых снимков. В процессе работы используют дистанционное зондирование, геоинформационные системы и технологии искусственного интеллекта. Для этого предварительно изучили опыт России, Китая, Индии, Австралии, Германии, Японии и других стран.Второй этап предусматривает создание базы данных с указанием типа, возраста, высоты, состояния и координат местоположения деревьев. На 3-м этапе каждому дереву присваивают идентификационный номер и оформляют паспорт на электронной платформе "Яшил Макон". На 2-м и 3-м этапах работу проводят инспекторы на местах.На сегодняшний день электронную площадку "Яшил Макон" усовершенствовали, внедрили систему реестра деревьев, куда с помощью специальных планшетов вносят информацию о типе дерева, диаметре, состоянии, координатах, фото и другие данные.

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