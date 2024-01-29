https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-novovvedeniya-1-fevralya-2024-goda-42153070.html

Что изменится в Узбекистане с 1 февраля 2024 года — обзор

Что изменится в Узбекистане с 1 февраля 2024 года — обзор

В Узбекистане в различных сферах социальной и экономической жизни страны с 1 февраля ожидается ряд нововведений.

2024-01-29T09:36+0500

2024-01-29T09:36+0500

2024-01-29T10:11+0500

узбекистан

события и даты

общество

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля появятся "семейные судьи", определенной категории граждан социальные услуги будут оказывать на договорной основе, повысят налоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с населения и мн. др. Подробности — в обзоре SputnikУзбекистан.Решать гражданские дела будут "семейные судьи"В порядке эксперимента в суде по гражданским делам города Самарканда, Наманганском и Мирзо-Улугбекском межрайонных судах по гражданским делам путем специализации двух судей этих судов на рассмотрении семейных конфликтов появятся "семейные судьи".Оказывать соцуслуги будут на договорной основеГарантированные государством соцуслуги и помощь одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включенным в реестр, будут предоставлять на основе договора оказания социальных услуг.Запустят микрофинансовые банкиМикрофинансовые учреждения будут предоставлять базовые банковские услуги. Исходя из этого, ожидается, что в следующем году объем финуслуг увеличится на 30%. Также ведется работа по размещению евробондов на сумму $500 млн.Для стимулирования занятия предпринимательством решено выделять в рамках программы "Семейное предпринимательство" беззалоговые кредиты на сумму до 50 млн сумов лицам, открывшим собственный малый бизнес и имеющим положительную кредитную историю, и до 100 млн сумов — желающим расширить свою деятельность. Также одобрено предложение о предоставлении кредитов самозанятым, делающим первые шаги в бизнесе.Повысится НДФЛ в фиксированном размере с населенияНалоговые ставки фиксированных сумм подоходного налога с 1 февраля 2024 года поднимут на 10%. Размер налога для налогоплательщиков с оборотом в размере до 500 млн сумов предлагается увеличить с нынешних 20 млн сумов до 25 млн сумов в год. А для налогоплательщиков с оборотом от 500 млн сумов до 1 млрд — с нынешних 30 млн до 34 млн сумов.Введут рейтинг устойчивости предпринимателейПредприятия с высоким рейтингом освободят от всех проверок и предоставят им ряд преимуществ. Рейтинг будет формироваться автоматически (онлайн) на электронной платформе "Рейтинг устойчивости предпринимателей" Налогового комитета посредством межведомственного обмена данными и публиковаться на официальном веб-сайте Торгово-промышленной палаты.Отсрочат уплату таможенных пошлин Теперь при ввозе возобновляемых источников энергии и оборудования для них, сырья, комплектующих и запасных частей будет разрешена отсрочка уплаты таможенных пошлин на срок 120 дней без процентов Заработает система "Зеленая энергетика"Таможенному комитету поручено обеспечить к 1 февраля 2024 года запуск информационной системы "Яшил энергия" ("Зеленая энергия") в полнофункциональном режиме и передачу ее в установленном порядке Минэнерго.Стартуют профкурсы по надомному предпринимательству для женщинВ образовательных учреждениях организуют профессиональные учебные курсы по налаживанию, развитию, совершенствованию женского предпринимательства в направлении надомного труда и ремесленничества. Расходы, связанные с этими курсами, финансируются из Государственного целевого фонда поддержки семьи и женщин в рамках утвержденной сметы расходов. Государство покроет 70% затрат на обучение каждой выпускницы, получившей соответствующие знания и навыки по специальности в образовательных учреждениях, но не более чем в пятикратном размере БРВ.Импортную электротехнику будут реализовывать дилерыТеперь при ввозе ряда электротехнической продукции в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Они должны обеспечивать качество, безопасность продукции, сервисные гарантии, а также предоставлять сервисные услуги.

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узбекистан даты что ожидает 1 февраля 2024 год нововведения