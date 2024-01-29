https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-otkaz-benzin-ai-80-sroki-42261969.html

Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года

Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года

Соответствующее поручение президент дал премьер-министру. Также в республике внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили

2024-01-29T18:35+0500

2024-01-29T18:35+0500

2024-01-29T18:35+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

бензин

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Такую задачу глава республики поставил в ходе видеоселекторного совещания, посвященного первоочередным мерам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.Согласно анализу, негативное влияние на качество воздуха также оказывают автомобильные пробки. Транспортное средство, стоящее в пробке, загрязняет воздух сильнее, чем движущееся авто.В связи с этим, необходимо ускорить работу по развитию общественного транспорта, отмечалось на совещании.Так, теперь при приобретении автобусов больше внимания будут уделять их пассажировместимости. Кроме того, президент поручил активизировать работу по увеличению количества вагонов ташкентского метрополитена.Для поддержки "зеленой энергетики", предотвращения экологических проблем и снижения вредных последствий внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили.Кроме того, глава Шавкат Мирзиёев поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.

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узбекистан окончательный отказ бензин аи-80 президент поручение премьер-министр внедрение стимулирование переход электромобили