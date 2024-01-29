https://uz.sputniknews.ru/20240129/uzbekistan-otkaz-benzin-ai-80-sroki-42261969.html
Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года
Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года
Соответствующее поручение президент дал премьер-министру. Также в республике внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили
2024-01-29T18:35+0500
2024-01-29T18:35+0500
2024-01-29T18:35+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
бензин
электромобиль
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Такую задачу глава республики поставил в ходе видеоселекторного совещания, посвященного первоочередным мерам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.Согласно анализу, негативное влияние на качество воздуха также оказывают автомобильные пробки. Транспортное средство, стоящее в пробке, загрязняет воздух сильнее, чем движущееся авто.В связи с этим, необходимо ускорить работу по развитию общественного транспорта, отмечалось на совещании.Так, теперь при приобретении автобусов больше внимания будут уделять их пассажировместимости. Кроме того, президент поручил активизировать работу по увеличению количества вагонов ташкентского метрополитена.Для поддержки "зеленой энергетики", предотвращения экологических проблем и снижения вредных последствий внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили.Кроме того, глава Шавкат Мирзиёев поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.
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узбекистан окончательный отказ бензин аи-80 президент поручение премьер-министр внедрение стимулирование переход электромобили
узбекистан окончательный отказ бензин аи-80 президент поручение премьер-министр внедрение стимулирование переход электромобили
Узбекистан окончательно откажется от бензина Аи-80 с 2025 года
Соответствующее поручение президент дал премьер-министру. Также в республике внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года, сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Такую задачу глава республики поставил в ходе видеоселекторного совещания, посвященного первоочередным мерам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.
"Премьер-министру А.Арипову поручено решить вопрос об отказе от бензина марки Аи-80 с 2025 года", — говорится в сообщении.
Согласно анализу, негативное влияние на качество воздуха также оказывают автомобильные пробки. Транспортное средство, стоящее в пробке, загрязняет воздух сильнее, чем движущееся авто.
В связи с этим, необходимо ускорить работу по развитию общественного транспорта, отмечалось на совещании.
Так, теперь при приобретении автобусов больше внимания будут уделять их пассажировместимости. Кроме того, президент поручил активизировать работу по увеличению количества вагонов ташкентского метрополитена.
Для поддержки "зеленой энергетики", предотвращения экологических проблем и снижения вредных последствий внедрят систему стимулирования населения к переходу на электромобили.
Кроме того, глава Шавкат Мирзиёев поставил задачу разработать конкретные механизмы, чтобы снизить вред, который наносят экологии большегрузы, автомобили старше 10 лет и использование топлива ниже стандарта Евро-4.