https://uz.sputniknews.ru/20240130/islam-karimov-pamyat-pamyatniki-ulitsy-42219239.html

Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана

Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана

Имя известного государственного и политического деятеля присвоено скверам и улицам, воздушной гавани Ташкента и одному из ведущих столичных вузов, памятники Исламу Каримову установлены как в республике, так и за ее пределами

2024-01-30T17:20+0500

2024-01-30T17:20+0500

2024-01-30T18:16+0500

фото

фотолента

ислам каримов

первый президент узбекистана

память

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Первый президент Узбекистана навсегда останется в истории, как лидер республики, провозгласивший ее государственную независимость. Под его непосредственным руководством разработана программа независимого развития страны, а также новая, признанная далеко за пределами Узбекистана, собственная модель экономического развития, построенная на пяти принципах, подготовлен и принят Основной закон республики. Он участвовал в создании эскиза государственного флага Узбекистана.Ислам Каримов внес большой вклад в повышение авторитета и усиление поддержки страны на международной арене. Он поднял на уровень государственной политики уважительное отношение к духовным ценностям народа, возрождение и сохранение бесценного исторического наследия, укрепление в стране мира и стабильности, усиление гражданского согласия и дружбы между представителями разных национальностей.Как отдают дань памяти Ислама Каримова в Узбекистане и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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