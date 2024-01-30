Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана
Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Мавзолей был открыт 30 января 2018 года. Ислам Каримов завещал похоронить его рядом с комплексом Хазрати Хизр
Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Мавзолей был открыт 30 января 2018 года. Ислам Каримов завещал похоронить его рядом с комплексом Хазрати Хизр
Бронзовый бюст Ислама Каримова, изготовленный скульптором Жасвандом Анназаровым
Бронзовый бюст Ислама Каримова, изготовленный скульптором Жасвандом Анназаровым
Мемориальный комплекс Ислама Каримова на Асакинском автомобильном заводе. Открытие комплекса состоялось 6 декабря 2017 года. Ислам Каримов положил начало развитию принципиально новой для страны отрасли — автомобилестроению и лично открыл этот автозавод
Мемориальный комплекс Ислама Каримова на Асакинском автомобильном заводе. Открытие комплекса состоялось 6 декабря 2017 года. Ислам Каримов положил начало развитию принципиально новой для страны отрасли — автомобилестроению и лично открыл этот автозавод
Улица Ислама Каримова в Ташкенте
Улица Ислама Каримова в Ташкенте
Памятник Исламу Каримову в городе Карши. Первый президент РУз несколько лет работал в Кашкадарьинской области. Памятник открыли 30 января 2018 года к 80-летию со дня его рождения
Памятник Исламу Каримову в городе Карши. Первый президент РУз несколько лет работал в Кашкадарьинской области. Памятник открыли 30 января 2018 года к 80-летию со дня его рождения
Мемориальный комплекс в Туркменабаде. Он представляет собой композицию в виде бюста Ислама Каримова на фоне государственных флагов Узбекистана и Туркменистана. На гранитной доске на двух языках высечены слова Первого президента Узбекистана: "Важное богатство, которое мы должны ценить и приумножать, — это взаимное доверие между нашими странами". Также именем Ислама Каримова названа одна из улиц административного центра Лебапского велаята
Мемориальный комплекс в Туркменабаде. Он представляет собой композицию в виде бюста Ислама Каримова на фоне государственных флагов Узбекистана и Туркменистана. На гранитной доске на двух языках высечены слова Первого президента Узбекистана: "Важное богатство, которое мы должны ценить и приумножать, — это взаимное доверие между нашими странами". Также именем Ислама Каримова названа одна из улиц административного центра Лебапского велаята
Памятник Первому президенту Узбекистана в Москве. Монумент разместился в сквере имени Ислама Каримова недалеко от станции метро "Полянка". Сквер появился осенью 2016 года, открытие памятника состоялось два года спустя. Первый президент Узбекистана изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композицию выполнил авторский коллектив под руководством британского скульптора Пола Дэя
Памятник Первому президенту Узбекистана в Москве. Монумент разместился в сквере имени Ислама Каримова недалеко от станции метро "Полянка". Сквер появился осенью 2016 года, открытие памятника состоялось два года спустя. Первый президент Узбекистана изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композицию выполнил авторский коллектив под руководством британского скульптора Пола Дэя
Памятник Исламу Каримову в Самарканде. Он открыт 2 сентября 2017 года. Монумент установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где родился и вырос Первый президент РУз
Памятник Исламу Каримову в Самарканде. Он открыт 2 сентября 2017 года. Монумент установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где родился и вырос Первый президент РУз
Общеобразовательная школа № 21 в Самарканде, где учился Ислам Каримов в 1950-1955 годах. Здание школы находится в 200-300 метрах от дома, где родился Первый президент Узбекистана. В музее истории школы представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова
Общеобразовательная школа № 21 в Самарканде, где учился Ислам Каримов в 1950-1955 годах. Здание школы находится в 200-300 метрах от дома, где родился Первый президент Узбекистана. В музее истории школы представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова
Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова. Имя Первого президента Узбекистана воздушной гавани столицы присвоили 4 мая 2017 года
Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова. Имя Первого президента Узбекистана воздушной гавани столицы присвоили 4 мая 2017 года
Главное здание Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Имя Первого президента РУз присвоили вузу в 2017 году. Спустя год на здании установили памятный барельеф с изображением Ислама Каримова
Главное здание Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Имя Первого президента РУз присвоили вузу в 2017 году. Спустя год на здании установили памятный барельеф с изображением Ислама Каримова
Асакинский автомобильный завод. Постоянно действующая выставка "Ислам Каримов и развитие автомобильной промышленности в Узбекистане"
Асакинский автомобильный завод. Постоянно действующая выставка "Ислам Каримов и развитие автомобильной промышленности в Узбекистане"