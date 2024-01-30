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https://uz.sputniknews.ru/20240130/islam-karimov-pamyat-pamyatniki-ulitsy-42219239.html
Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана
Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана
Имя известного государственного и политического деятеля присвоено скверам и улицам, воздушной гавани Ташкента и одному из ведущих столичных вузов, памятники Исламу Каримову установлены как в республике, так и за ее пределами
2024-01-30T17:20+0500
2024-01-30T18:16+0500
фото
фотолента
ислам каримов
первый президент узбекистана
память
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Первый президент Узбекистана навсегда останется в истории, как лидер республики, провозгласивший ее государственную независимость. Под его непосредственным руководством разработана программа независимого развития страны, а также новая, признанная далеко за пределами Узбекистана, собственная модель экономического развития, построенная на пяти принципах, подготовлен и принят Основной закон республики. Он участвовал в создании эскиза государственного флага Узбекистана.Ислам Каримов внес большой вклад в повышение авторитета и усиление поддержки страны на международной арене. Он поднял на уровень государственной политики уважительное отношение к духовным ценностям народа, возрождение и сохранение бесценного исторического наследия, укрепление в стране мира и стабильности, усиление гражданского согласия и дружбы между представителями разных национальностей.Как отдают дань памяти Ислама Каримова в Узбекистане и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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ислам каримов память первый президент узбекистана увековечение
ислам каримов память первый президент узбекистана увековечение

Ислам Каримов: как увековечили память Первого президента Узбекистана

17:20 30.01.2024 (обновлено: 18:16 30.01.2024)
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Имя известного государственного и политического деятеля присвоено скверам и улицам, воздушной гавани Ташкента и одному из ведущих столичных вузов. Памятники Исламу Каримову установлены как в республике, так и за ее пределами.
Первый президент Узбекистана навсегда останется в истории, как лидер республики, провозгласивший ее государственную независимость. Под его непосредственным руководством разработана программа независимого развития страны, а также новая, признанная далеко за пределами Узбекистана, собственная модель экономического развития, построенная на пяти принципах, подготовлен и принят Основной закон республики. Он участвовал в создании эскиза государственного флага Узбекистана.
Ислам Каримов внес большой вклад в повышение авторитета и усиление поддержки страны на международной арене. Он поднял на уровень государственной политики уважительное отношение к духовным ценностям народа, возрождение и сохранение бесценного исторического наследия, укрепление в стране мира и стабильности, усиление гражданского согласия и дружбы между представителями разных национальностей.
Как отдают дань памяти Ислама Каримова в Узбекистане и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Актан Темирканов

Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Мавзолей был открыт 30 января 2018 года. Ислам Каримов завещал похоронить его рядом с комплексом Хазрати Хизр

Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Мавзолей был открыт 30 января 2018 года. Ислам Каримов завещал похоронить его рядом с комплексом Хазрати Хизр - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Актан Темирканов

Мавзолей Ислама Каримова в Самарканде. Мавзолей был открыт 30 января 2018 года. Ислам Каримов завещал похоронить его рядом с комплексом Хазрати Хизр

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Бронзовый бюст Ислама Каримова, изготовленный скульптором Жасвандом Анназаровым

Бронзовый бюст Ислама Каримова, изготовленный скульптором Жасвандом Анназаровым - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Бронзовый бюст Ислама Каримова, изготовленный скульптором Жасвандом Анназаровым

© Пресс-служба GM Uzbekistan

Мемориальный комплекс Ислама Каримова на Асакинском автомобильном заводе. Открытие комплекса состоялось 6 декабря 2017 года. Ислам Каримов положил начало развитию принципиально новой для страны отрасли — автомобилестроению и лично открыл этот автозавод

Мемориальный комплекс Ислама Каримова на Асакинском автомобильном заводе. Открытие комплекса состоялось 6 декабря 2017 года. Ислам Каримов положил начало развитию принципиально новой для страны отрасли — автомобилестроению и лично открыл этот автозавод - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба GM Uzbekistan

Мемориальный комплекс Ислама Каримова на Асакинском автомобильном заводе. Открытие комплекса состоялось 6 декабря 2017 года. Ислам Каримов положил начало развитию принципиально новой для страны отрасли — автомобилестроению и лично открыл этот автозавод

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Улица Ислама Каримова в Ташкенте

Улица Ислама Каримова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Улица Ислама Каримова в Ташкенте

© Пресс-служба президента РУз

Памятник Исламу Каримову в городе Карши. Первый президент РУз несколько лет работал в Кашкадарьинской области. Памятник открыли 30 января 2018 года к 80-летию со дня его рождения

Памятник Исламу Каримову в городе Карши. Первый президент РУз несколько лет работал в Кашкадарьинской области. Памятник открыли 30 января 2018 года к 80-летию со дня его рождения - Sputnik Узбекистан
5/12
© Пресс-служба президента РУз

Памятник Исламу Каримову в городе Карши. Первый президент РУз несколько лет работал в Кашкадарьинской области. Памятник открыли 30 января 2018 года к 80-летию со дня его рождения

© Пресс-служба президента Узбекистана

Мемориальный комплекс в Туркменабаде. Он представляет собой композицию в виде бюста Ислама Каримова на фоне государственных флагов Узбекистана и Туркменистана. На гранитной доске на двух языках высечены слова Первого президента Узбекистана: "Важное богатство, которое мы должны ценить и приумножать, — это взаимное доверие между нашими странами". Также именем Ислама Каримова названа одна из улиц административного центра Лебапского велаята

Мемориальный комплекс в Туркменабаде. Он представляет собой композицию в виде бюста Ислама Каримова на фоне государственных флагов Узбекистана и Туркменистана. На гранитной доске на двух языках высечены слова Первого президента Узбекистана: &quot;Важное богатство, которое мы должны ценить и приумножать, — это взаимное доверие между нашими странами&quot;. Также именем Ислама Каримова названа одна из улиц административного центра Лебапского велаята - Sputnik Узбекистан
6/12
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мемориальный комплекс в Туркменабаде. Он представляет собой композицию в виде бюста Ислама Каримова на фоне государственных флагов Узбекистана и Туркменистана. На гранитной доске на двух языках высечены слова Первого президента Узбекистана: "Важное богатство, которое мы должны ценить и приумножать, — это взаимное доверие между нашими странами". Также именем Ислама Каримова названа одна из улиц административного центра Лебапского велаята

© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Памятник Первому президенту Узбекистана в Москве. Монумент разместился в сквере имени Ислама Каримова недалеко от станции метро "Полянка". Сквер появился осенью 2016 года, открытие памятника состоялось два года спустя. Первый президент Узбекистана изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композицию выполнил авторский коллектив под руководством британского скульптора Пола Дэя

Памятник Первому президенту Узбекистана в Москве. Монумент разместился в сквере имени Ислама Каримова недалеко от станции метро &quot;Полянка&quot;. Сквер появился осенью 2016 года, открытие памятника состоялось два года спустя. Первый президент Узбекистана изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композицию выполнил авторский коллектив под руководством британского скульптора Пола Дэя - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Памятник Первому президенту Узбекистана в Москве. Монумент разместился в сквере имени Ислама Каримова недалеко от станции метро "Полянка". Сквер появился осенью 2016 года, открытие памятника состоялось два года спустя. Первый президент Узбекистана изображен в полный рост у двух чинар, кроны которых переплетаются у него над головой, на заднем плане запечатлен архитектурный ансамбль площади Регистан в Самарканде — городе, где родился и вырос Каримов. Композицию выполнил авторский коллектив под руководством британского скульптора Пола Дэя

© Sputnik / Актан Темирканов

Памятник Исламу Каримову в Самарканде. Он открыт 2 сентября 2017 года. Монумент установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где родился и вырос Первый президент РУз

Памятник Исламу Каримову в Самарканде. Он открыт 2 сентября 2017 года. Монумент установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где родился и вырос Первый президент РУз - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Актан Темирканов

Памятник Исламу Каримову в Самарканде. Он открыт 2 сентября 2017 года. Монумент установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где родился и вырос Первый президент РУз

© Sputnik

Общеобразовательная школа № 21 в Самарканде, где учился Ислам Каримов в 1950-1955 годах. Здание школы находится в 200-300 метрах от дома, где родился Первый президент Узбекистана. В музее истории школы представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова

Общеобразовательная школа № 21 в Самарканде, где учился Ислам Каримов в 1950-1955 годах. Здание школы находится в 200-300 метрах от дома, где родился Первый президент Узбекистана. В музее истории школы представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik

Общеобразовательная школа № 21 в Самарканде, где учился Ислам Каримов в 1950-1955 годах. Здание школы находится в 200-300 метрах от дома, где родился Первый президент Узбекистана. В музее истории школы представлены фотографии и документы, относящиеся к периоду обучения Ислама Каримова

© Sputnik / Алексей Филиппов

Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова. Имя Первого президента Узбекистана воздушной гавани столицы присвоили 4 мая 2017 года

Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова. Имя Первого президента Узбекистана воздушной гавани столицы присвоили 4 мая 2017 года - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Филиппов

Ташкентский международный аэропорт имени Ислама Каримова. Имя Первого президента Узбекистана воздушной гавани столицы присвоили 4 мая 2017 года

CC BY-SA 4.0 / Sick Spiny / Главное здание ТГТУ

Главное здание Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Имя Первого президента РУз присвоили вузу в 2017 году. Спустя год на здании установили памятный барельеф с изображением Ислама Каримова

Главное здание Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Имя Первого президента РУз присвоили вузу в 2017 году. Спустя год на здании установили памятный барельеф с изображением Ислама Каримова - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Sick Spiny / Главное здание ТГТУ

Главное здание Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Имя Первого президента РУз присвоили вузу в 2017 году. Спустя год на здании установили памятный барельеф с изображением Ислама Каримова

© Пресс-служба президента Узбекистана

Асакинский автомобильный завод. Постоянно действующая выставка "Ислам Каримов и развитие автомобильной промышленности в Узбекистане"

Асакинский автомобильный завод. Постоянно действующая выставка &quot;Ислам Каримов и развитие автомобильной промышленности в Узбекистане&quot; - Sputnik Узбекистан
12/12
© Пресс-служба президента Узбекистана

Асакинский автомобильный завод. Постоянно действующая выставка "Ислам Каримов и развитие автомобильной промышленности в Узбекистане"

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