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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Беларуси — что обсудили
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Беларуси — что обсудили
В фокусе внимания находились вопросы узбекско-белорусского сотрудничества, а также график и повестка дня предстоящих двусторонних контактов
2024-01-30T09:37+0500
2024-01-30T09:37+0500
2024-01-30T10:05+0500
политика
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мид узбекистана
встреча
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов встретился с послом Беларуси Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны рассмотрели состояние узбекско-белорусских отношений, график запланированных на 2024 год визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.Особое внимание уделили подготовке и проведению Форума регионов Узбекистана и Беларуси.
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мид узбекистана посол беларусь узбекско-белорусское сотрудничество
мид узбекистана посол беларусь узбекско-белорусское сотрудничество
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Беларуси — что обсудили
09:37 30.01.2024 (обновлено: 10:05 30.01.2024)
В фокусе внимания находились вопросы узбекско-белорусского сотрудничества, а также график и повестка дня предстоящих двусторонних контактов.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik
. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов встретился с послом Беларуси Леонидом Мариничем, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
Стороны рассмотрели состояние узбекско-белорусских отношений, график запланированных на 2024 год визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
Особое внимание уделили подготовке и проведению Форума регионов Узбекистана и Беларуси.