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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Беларуси — что обсудили

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Беларуси — что обсудили

В фокусе внимания находились вопросы узбекско-белорусского сотрудничества, а также график и повестка дня предстоящих двусторонних контактов

2024-01-30T09:37+0500

2024-01-30T09:37+0500

2024-01-30T10:05+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

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беларусь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Рахматулла Нуримбетов встретился с послом Беларуси Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба МИД РУз.Стороны рассмотрели состояние узбекско-белорусских отношений, график запланированных на 2024 год визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.Особое внимание уделили подготовке и проведению Форума регионов Узбекистана и Беларуси.

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