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Где и когда состоится встреча под эгидой ООН по Афганистану

Где и когда состоится встреча под эгидой ООН по Афганистану

Мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлению гуманитарной помощи афганскому народу

2024-01-30T12:41+0500

2024-01-30T12:41+0500

2024-01-30T12:41+0500

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мид узбекистана

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встреча

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Встреча по Афганистану под председательством генсека ООН Антониу Гутерреша состоится в феврале текущего года в Дохе, сообщает пресс-служба МИД РУз.Об этом шла речь в ходе переговоров специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева со спецпредставителем премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Эндрю Маккубри, прошедших в формате видеоконференцсвязи. Стороны обсудили перспективы взаимодействия.По мнению обеих сторон, это мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.

катар

доха

афганистан

великобритания

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