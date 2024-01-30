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Где и когда состоится встреча под эгидой ООН по Афганистану
Где и когда состоится встреча под эгидой ООН по Афганистану
Мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлению гуманитарной помощи афганскому народу
2024-01-30T12:41+0500
2024-01-30T12:41+0500
2024-01-30T12:41+0500
оон
политика
катар
доха
афганистан
мид узбекистана
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встреча
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Встреча по Афганистану под председательством генсека ООН Антониу Гутерреша состоится в феврале текущего года в Дохе, сообщает пресс-служба МИД РУз.Об этом шла речь в ходе переговоров специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева со спецпредставителем премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Эндрю Маккубри, прошедших в формате видеоконференцсвязи. Стороны обсудили перспективы взаимодействия.По мнению обеих сторон, это мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.
катар
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встреча эгида оон афганистан поиск решения стабилизация ситуации гуманитарная помощь
встреча эгида оон афганистан поиск решения стабилизация ситуации гуманитарная помощь
Где и когда состоится встреча под эгидой ООН по Афганистану
Мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik.
Встреча по Афганистану под председательством генсека ООН Антониу Гутерреша состоится в феврале текущего года в Дохе, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
Об этом шла речь в ходе переговоров специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева со спецпредставителем премьер-министра Великобритании по Афганистану и Пакистану Эндрю Маккубри, прошедших в формате видеоконференцсвязи. Стороны обсудили перспективы взаимодействия.
"В ходе встречи особое внимание было уделено предстоящей встрече спецпредставителей по Афганистану, которая пройдет под председательством Генерального секретаря ООН А. Гутерреша в феврале текущего года в столице Катара Дохе", — говорится в сообщении.
По мнению обеих сторон, это мероприятие будет играть важную роль в координации действий мирового сообщества в поиске эффективных решений стабилизации ситуации в Афганистане, а также предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу.