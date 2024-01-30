https://uz.sputniknews.ru/20240130/uzbekistan-eaeu-press-sentr-42280622.html

Эксперт: Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС через 2-3 года

Эксперт: Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС через 2-3 года

В новой концепции стратегии развития Узбекистана с 2027 года могут быть прописаны конкретные пункты укрепления сотрудничества с ЕАЭС, считает Равшан Назаров

2024-01-30T18:39+0500

2024-01-30T18:39+0500

2024-01-30T18:39+0500

еаэс и узбекистан

пресс-центр

sputnik

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еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

мнение эксперта

итоги

государственный визит

шавкат мирзиёев

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция старшего научного сотрудника Института государства и права АН РУз, доцента филиала Российского экономического университета им. Плеханова Равшана Назарова, посвященная итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай, состоявшегося 23–25 января. Кроме этого, эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве между Узбекистаном и Россией.Китай и Россия являются основными торговыми партнерами Узбекистана. Обе страны в совокупности имеют около 40% во внешнеторговом обороте республики, напомнил Назаров.По итогам прошлого года товарооборот с Китаем достиг $14 млрд, а с Россией – $10 млрд."Если посмотреть на структуру товарооборота, то мы увидим, что Узбекистан больше импортирует из Китая, а с Россией экспортно-импортные операции сохраняют относительный паритет", — пояснил эксперт.По его мнению, к 2030 году товарооборот с Россией достигнет 20 млрд, а с Китаем на эти цифры можно выйти уже в 2028 году.Кроме этого, эксперт отметил активность Узбекистана в международных организациях, в частности, в Евразийском экономическом союзе.Так, по мнению Назарова, Узбекистан может стать полноправным членом ЕАЭС через 2-3 года.Эксперт не исключает, что в новой концепции стратегии развития Узбекистана, которая будет принята в начале 2027 года, будут прописаны конкретно пункты укрепления сотрудничества республики со странами ЕАЭС и организацией в целом.Взаимовыгодные проектыВ ходе переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина лидеры Китая и Узбекистана подчеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".По словам Назарова, данный проект выгоден не только Узбекистану, но также Кыргызстану и Китаю."Сегодня товары в Китай идут по более длинному маршруту - через Казахстан. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан сократит сроки грузоперевозок, что особо важно для скоропортящихся продуктов, а также поможет сократить расходы на доставку", — объяснил эксперт.Равшан Назаров также затронул тему энергетики. Так, по словам специалиста, строительство атомной электростанции — единственное серьезное решение для увеличения энергопотенциала Узбекистана."ТЭС требуют большого количества углеводородов и загрязняют экологию. Для ГЭС у нас нет необходимых объемов воды, а солнечные и ветряные электростанции ненадежные источники энергии", — отметил эксперт.Специалистов для будущей АЭС уже готовят в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ, добавил спикер.Подробности — в видео Sputnik.Узбекистан

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эксперт узбекистан еаэс укрепление сотрудничества