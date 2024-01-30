В Узбекистане почтили память Ислама Каримова
14:16 30.01.2024 (обновлено: 15:46 30.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
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В республике отметили 86-ю годовщину со дня рождения Первого президента РУз.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
"Без исторической памяти нет будущего. Мы с благодарностью вспоминаем исторические заслуги Первого Президента в обретении Узбекистаном независимости и построении государства…Стало традицией отмечать его день рождения — 30 января", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова собрались члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, общественности, деятели науки и культуры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Речь шла о заслугах Первого президента Узбекистана, а также его человеческих качествах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Цветы к подножию памятников Исламу Каримову также возложили в Самарканде и Карши.