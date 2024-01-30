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https://uz.sputniknews.ru/20240130/uzbekistan-pervyy-prezident-pamyat-42272429.html
В Узбекистане почтили память Ислама Каримова
В Узбекистане почтили память Ислама Каримова
В республике отметили 86 годовщину со дня рождения Первого президента
2024-01-30T14:16+0500
2024-01-30T15:46+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
ислам каримов
первый президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУз. В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова собрались члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, общественности, деятели науки и культуры. Были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа.Речь шла о заслугах Первого президента Узбекистана, а также его человеческих качествах.Цветы к подножию памятников Исламу Каримову также возложили в Самарканде и Карши.
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узбекистан память первый президент ислам каримов
узбекистан память первый президент ислам каримов

В Узбекистане почтили память Ислама Каримова

14:16 30.01.2024 (обновлено: 15:46 30.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В республике отметили 86-ю годовщину со дня рождения Первого президента РУз.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Без исторической памяти нет будущего. Мы с благодарностью вспоминаем исторические заслуги Первого Президента в обретении Узбекистаном независимости и построении государства…Стало традицией отмечать его день рождения — 30 января", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова собрались члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, общественности, деятели науки и культуры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о заслугах Первого президента Узбекистана, а также его человеческих качествах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.01.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цветы к подножию памятников Исламу Каримову также возложили в Самарканде и Карши.
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