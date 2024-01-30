https://uz.sputniknews.ru/20240130/uzbekistan-pervyy-prezident-pamyat-42272429.html

В Узбекистане почтили память Ислама Каримова

В Узбекистане почтили память Ислама Каримова

В республике отметили 86 годовщину со дня рождения Первого президента

2024-01-30T14:16+0500

2024-01-30T14:16+0500

2024-01-30T15:46+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

ислам каримов

первый президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента РУз. В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова собрались члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, общественности, деятели науки и культуры. Были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа.Речь шла о заслугах Первого президента Узбекистана, а также его человеческих качествах.Цветы к подножию памятников Исламу Каримову также возложили в Самарканде и Карши.

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