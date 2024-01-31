https://uz.sputniknews.ru/20240131/agrodrony-razrabotka-rossiya-uzbekistan-knr-42290253.html

Ученые из России, Узбекистана и Китая научат дроны командной работе

Ученые из России, Узбекистана и Китая научат дроны командной работе

Новую технологию будут использовать в "умном" сельском хозяйстве для повышения урожайности

2024-01-31T17:21+0500

2024-01-31T17:21+0500

2024-01-31T17:31+0500

сельское хозяйство

дрон

беспилотник

россия

узбекистан

китай

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с узбекскими и китайскими коллегами синхронизируют работу аграрных беспилотников, сообщает пресс-служба вуза.Сегодня с помощью аграрных дронов отслеживают состояние урожая, проводят анализ почвы, погодных условий и даже дистанционно вносят удобрения. Существует несколько типов БПЛА и соответственно схем их использования: поодиночке, а также в виде группы или роя.При этом крупные поставщики сельхозпродукции заинтересованы в повышении производительности таких аппаратов для увеличения плодородия почвы и урожайности, однако общего подхода к решению этой задачи пока не существует.Совместная разработка специалистов трех стран предполагает универсальный метод при планировании различных агротехнических операций, которые проводят с помощью БПЛА.В настоящее время ученые российского вуза, а также их коллеги из НИУ "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" совместно "учат" БПЛА работать в роевом режиме в условиях сложной и гористой местности.По словам соавтора исследования, профессора кафедры программной инженерии Института космических и информационных технологий СФУ Игоря Ковалёва, с помощью новой технологии можно уже на начальном этапе "согласовать работу нескольких сельскохозяйственных дронов и оценить возможные временные потери при выполнении операций, обеспечить требуемую производительность всего комплекса оборудования, включая и наземный сегмент, учитывая эффективность и слаженность команды операторов БПЛА".Универсальность метода позволит также избежать проблем "роста", с которыми столкнулись китайские разработчики, которые пока еще не адаптировали свои БПЛА к резко возросшим объемам "умного" сельского хозяйства, добавили в пресс-службе российского вуза.

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новая технология умное сельское хозяйство повышение урожайности