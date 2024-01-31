https://uz.sputniknews.ru/20240131/uzbekistan-it-proyekt-abituriyenty-42291749.html
"Я студент": в чем преимущество проекта для абитуриентов
"Я студент": в чем преимущество проекта для абитуриентов
Нодиржон Уткиров — руководитель проекта "Я студент" — занял первое место в конкурсе "President Tech Award" в области информационных технологий в социальной сфере. Победитель получил приз в размере $100 тыс.
2024-01-31T18:17+0500
2024-01-31T18:17+0500
2024-01-31T18:17+0500
видео
проект
студент
it-технологии
абитуриенты
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По словам молодого программиста, сегодня в Узбекистане более 200 университетов. Однако не у всех абитуриентов получалось поступить в вуз с первого раза. Для многих мечта о студенчестве оставалась несбыточной не один год, из-за недостатка информации об открывающихся в республике вузах. Благодаря этому проекту они смогут узнать больше обо всех высших учебных заведениях страны.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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я студент проект абитуриенты информационные технологии социальная сфера
я студент проект абитуриенты информационные технологии социальная сфера
"Я студент": в чем преимущество проекта для абитуриентов
Эксклюзив
Нодиржон Уткиров — руководитель проекта "Я студент", занял первое место в конкурсе "President Tech Award" в области информационных технологий в социальной сфере. Победитель получил приз в размере $100 тыс.
По словам молодого программиста, сегодня в Узбекистане более 200 университетов. Однако не у всех абитуриентов получалось поступить в вуз с первого раза. Для многих мечта о студенчестве оставалась несбыточной не один год, из-за недостатка информации об открывающихся в республике вузах. Благодаря этому проекту они смогут узнать больше обо всех высших учебных заведениях страны.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.