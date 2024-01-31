https://uz.sputniknews.ru/20240131/uzbekistan-muftiy-musulmanskiy-sovet-stareyshin-42289972.html

Верховный муфтий Узбекистана стал членом Мусульманского совета старейшин

Верховный муфтий Узбекистана стал членом Мусульманского совета старейшин

Цель этой престижной международной организации — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей в мусульманских и немусульманских общинах

2024-01-31T16:13+0500

2024-01-31T16:13+0500

2024-01-31T16:57+0500

общество

узбекистан

муфтий

нуриддин холикназаров

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Халикназаров стал членом Мусульманского совета старейшин, сообщает ИА "Дунё".Решение об этом принял председатель совета, имам-хатиб Аль-Азхара, доктор Ахмед Ат-Тайиб.Он также добавил, что сотрудничество направлено на содействие межрелигиозному диалогу, толерантности, миру и согласию в обществе, развитию взаимного уважения.В свою очередь, глава Управления мусульман Узбекистана шейх Нуриддин Халикназаров отметил, что членство в данном совете — предмет гордости для него, всего народа Узбекистана и Центральной Азии.Для справки: Мусульманский совет старейшин — независимая международная организация, созданная в Абу-Даби в 2014 году под председательством главного имама Аль-Азхара доктора Ахмеда Аль-Тайеба. Он объединяет ученых и представителей религиозной и образовательной сфер. Цель совета — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей, мира, конструктивного диалога, толерантности и солидарности в мусульманских и немусульманских общинах.

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