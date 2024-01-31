https://uz.sputniknews.ru/20240131/uzbekistan-muftiy-musulmanskiy-sovet-stareyshin-42289972.html
Верховный муфтий Узбекистана стал членом Мусульманского совета старейшин
Верховный муфтий Узбекистана стал членом Мусульманского совета старейшин
Цель этой престижной международной организации — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей в мусульманских и немусульманских общинах
2024-01-31T16:13+0500
2024-01-31T16:13+0500
2024-01-31T16:57+0500
общество
узбекистан
муфтий
нуриддин холикназаров
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Халикназаров стал членом Мусульманского совета старейшин, сообщает ИА "Дунё".Решение об этом принял председатель совета, имам-хатиб Аль-Азхара, доктор Ахмед Ат-Тайиб.Он также добавил, что сотрудничество направлено на содействие межрелигиозному диалогу, толерантности, миру и согласию в обществе, развитию взаимного уважения.В свою очередь, глава Управления мусульман Узбекистана шейх Нуриддин Халикназаров отметил, что членство в данном совете — предмет гордости для него, всего народа Узбекистана и Центральной Азии.Для справки: Мусульманский совет старейшин — независимая международная организация, созданная в Абу-Даби в 2014 году под председательством главного имама Аль-Азхара доктора Ахмеда Аль-Тайеба. Он объединяет ученых и представителей религиозной и образовательной сфер. Цель совета — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей, мира, конструктивного диалога, толерантности и солидарности в мусульманских и немусульманских общинах.
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узбекистан мусульманский совет старейшин продвижение общечеловеческих ценностей
узбекистан мусульманский совет старейшин продвижение общечеловеческих ценностей
Верховный муфтий Узбекистана стал членом Мусульманского совета старейшин
16:13 31.01.2024 (обновлено: 16:57 31.01.2024)
Цель этой престижной международной организации — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей в мусульманских и немусульманских общинах.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik.
Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Халикназаров стал членом Мусульманского совета старейшин, сообщает
ИА "Дунё".
Решение об этом принял председатель совета, имам-хатиб Аль-Азхара, доктор Ахмед Ат-Тайиб.
"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с шейхом Нуриддином Халикназаровым для повышения роли и деятельности Мусульманского совета старейшин в регионе Центральной Азии с ее богатой историей, разнообразным наследием и глубоким интеллектуальным, культурным и религиозным влиянием", — отметил генеральный секретарь совета Мухаммад Абдулсалам.
Он также добавил, что сотрудничество направлено на содействие межрелигиозному диалогу, толерантности, миру и согласию в обществе, развитию взаимного уважения.
В свою очередь, глава Управления мусульман Узбекистана шейх Нуриддин Халикназаров отметил, что членство в данном совете — предмет гордости для него, всего народа Узбекистана и Центральной Азии.
Для справки: Мусульманский совет старейшин — независимая международная организация, созданная в Абу-Даби в 2014 году под председательством главного имама Аль-Азхара доктора Ахмеда Аль-Тайеба. Он объединяет ученых и представителей религиозной и образовательной сфер. Цель совета — продвижение и укрепление общечеловеческих ценностей, мира, конструктивного диалога, толерантности и солидарности в мусульманских и немусульманских общинах.