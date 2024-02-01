https://uz.sputniknews.ru/20240201/tashkent-peshexody-udobstvo-ekspert-mneniye-42295120.html

Как сделать Ташкент удобным для пешеходов — ответ эксперта

Как сделать Ташкент удобным для пешеходов — ответ эксперта

Кто должен быть в приоритете на городских улицах и почему машинам на них должно быть "неудобно". Почему градостроительными проектами должны заниматься местные специалисты. Об это и многом другом рассказал архитектор и градостроитель Мурадхан Усманов

2024-02-01T11:50+0500

2024-02-01T11:50+0500

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узбекистан

градостроительство

архитектура

мнение эксперта

улица

пешеходы

автомобили

видео

пресс-центр

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция профессора кафедры "Градостроительство" Ташкентского архитектурно-строительного университета и Ташкентского Международного университета "Кимё" Мурадхана Усманова. Специалист рассказал, как уменьшить нагрузку на инфраструктуру и что поможет сократить пробки на дорогах, а также какие меры необходимо принимать, чтобы обеспечить грамотный подход к градостроительству.По словам Усманова, самая большая проблема реорганизации города — это транспорт, а пешеходы — главная транспортная единица.При этом, структура и каркас города должны быть "зелеными", а транспорт должен подчиниться, убежден специалист. Для этого, по словам Усманова, нужно "увести" транспорт с городской территории."Именно легковой транспорт, а общественный транспорт должен развиваться", — уточнил он.Кроме этого, архитектор считает необходимым максимально освободить город от крупных промышленных предприятий.В числе главных факторов реконструкции столицы – правильная и рациональная организация социальной инфраструктуры.По словам Усманова, максимальный радиус обслуживания населения детскими садами общего типа (радиус доступности) должен составлять 300-350 метров, а школы 500-700 метров.Для развития общественного транспорта и увеличения его пропускной способности Усманов предложил сужать дороги. Например, заменить трехполосное движение двухполосным.Специалист подчеркнул, что все перечисленные вопросы реорганизации столицы нужно решать комплексно. Кроме того, Усманов отметил, что к градостроительным проектам и конкурсам не стоит привлекать иностранных специалистов. Важно, чтобы подобными проектами занимались те, кто всю жизнь прожил в том или ином городе."Иностранный градостроитель может приехать, принять участие, изучить окрестности, окружение. Для этого ему может быть достаточно недели, десяти дней или месяца. Я как градостроитель, архитектор убежден: чтобы правильно организовать город, человек должен прожить в этом городе не 10-15 лет, а всю жизнь. Он должен "пропустить" весь этот город, его ментальность, его природно-климатические условия через сердце, через мозг. Только тогда он сможет прочувствовать его", — сказал Усманов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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эксперт ташкент пешеходы удобство градостроительные проекты