https://uz.sputniknews.ru/20240201/tashkent-peshexody-udobstvo-ekspert-mneniye-42295120.html
Как сделать Ташкент удобным для пешеходов — ответ эксперта
Как сделать Ташкент удобным для пешеходов — ответ эксперта
Кто должен быть в приоритете на городских улицах и почему машинам на них должно быть "неудобно". Почему градостроительными проектами должны заниматься местные специалисты. Об это и многом другом рассказал архитектор и градостроитель Мурадхан Усманов
2024-02-01T11:50+0500
2024-02-01T11:50+0500
2024-02-01T12:31+0500
узбекистан
градостроительство
архитектура
мнение эксперта
улица
пешеходы
автомобили
видео
пресс-центр
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция профессора кафедры "Градостроительство" Ташкентского архитектурно-строительного университета и Ташкентского Международного университета "Кимё" Мурадхана Усманова. Специалист рассказал, как уменьшить нагрузку на инфраструктуру и что поможет сократить пробки на дорогах, а также какие меры необходимо принимать, чтобы обеспечить грамотный подход к градостроительству.По словам Усманова, самая большая проблема реорганизации города — это транспорт, а пешеходы — главная транспортная единица.При этом, структура и каркас города должны быть "зелеными", а транспорт должен подчиниться, убежден специалист. Для этого, по словам Усманова, нужно "увести" транспорт с городской территории."Именно легковой транспорт, а общественный транспорт должен развиваться", — уточнил он.Кроме этого, архитектор считает необходимым максимально освободить город от крупных промышленных предприятий.В числе главных факторов реконструкции столицы – правильная и рациональная организация социальной инфраструктуры.По словам Усманова, максимальный радиус обслуживания населения детскими садами общего типа (радиус доступности) должен составлять 300-350 метров, а школы 500-700 метров.Для развития общественного транспорта и увеличения его пропускной способности Усманов предложил сужать дороги. Например, заменить трехполосное движение двухполосным.Специалист подчеркнул, что все перечисленные вопросы реорганизации столицы нужно решать комплексно. Кроме того, Усманов отметил, что к градостроительным проектам и конкурсам не стоит привлекать иностранных специалистов. Важно, чтобы подобными проектами занимались те, кто всю жизнь прожил в том или ином городе."Иностранный градостроитель может приехать, принять участие, изучить окрестности, окружение. Для этого ему может быть достаточно недели, десяти дней или месяца. Я как градостроитель, архитектор убежден: чтобы правильно организовать город, человек должен прожить в этом городе не 10-15 лет, а всю жизнь. Он должен "пропустить" весь этот город, его ментальность, его природно-климатические условия через сердце, через мозг. Только тогда он сможет прочувствовать его", — сказал Усманов.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
эксперт ташкент пешеходы удобство градостроительные проекты
эксперт ташкент пешеходы удобство градостроительные проекты
Как сделать Ташкент удобным для пешеходов — ответ эксперта
11:50 01.02.2024 (обновлено: 12:31 01.02.2024)
Эксклюзив
Кто должен быть в приоритете на городских улицах и почему машинам на них должно быть "неудобно"? Почему градостроительными проектами должны заниматься местные специалисты? Об этом и многом другом рассказал архитектор и градостроитель Мурадхан Усманов.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция профессора кафедры "Градостроительство" Ташкентского архитектурно-строительного университета и Ташкентского Международного университета "Кимё" Мурадхана Усманова.
Специалист рассказал, как уменьшить нагрузку на инфраструктуру и что поможет сократить пробки на дорогах, а также какие меры необходимо принимать, чтобы обеспечить грамотный подход к градостроительству.
По словам Усманова, самая большая проблема реорганизации города — это транспорт, а пешеходы — главная транспортная единица.
"Пешеход должен быть на первом плане. Сейчас пешеход на четвертом месте. Мы сейчас развиваем транспорт таким образом, что вынуждаем людей приобретать самое удобное и оптимальное средство передвижения по городу — легковой автомобиль. Мы должны привести всю транспортную инфраструктуру в такое состояние, чтобы сделать пользование легковыми автомобилями труднодоступным", — пояснил Усманов.
При этом, структура и каркас города должны быть "зелеными", а транспорт должен подчиниться, убежден специалист. Для этого, по словам Усманова, нужно "увести" транспорт с городской территории.
"Именно легковой транспорт, а общественный транспорт должен развиваться", — уточнил он.
Кроме этого, архитектор считает необходимым максимально освободить город от крупных промышленных предприятий.
В числе главных факторов реконструкции столицы – правильная и рациональная организация социальной инфраструктуры.
"Вы не должны везти своего ребенка с одного конца города в другой. Социальная инфраструктура предполагает планомерное размещение всех видов обслуживания, в том числе и образовательных учреждений", — убежден эксперт.
По словам Усманова, максимальный радиус обслуживания населения детскими садами общего типа (радиус доступности) должен составлять 300-350 метров, а школы 500-700 метров.
Для развития общественного транспорта и увеличения его пропускной способности Усманов предложил сужать дороги. Например, заменить трехполосное движение двухполосным.
"Если отдать одну полосу под общественный транспорт, а другую под легковой, то проходимость этой дороги увеличится в три раза. Если за одну минуту через участок дороги проехал автобус с 60 пассажирами, то для того, чтобы 60 человек проехали через этот же участок дороги на легковых автомобилях нужно 30 машин", — пояснил он.
Специалист подчеркнул, что все перечисленные вопросы реорганизации столицы нужно решать комплексно.
Кроме того, Усманов отметил, что к градостроительным проектам и конкурсам не стоит привлекать иностранных специалистов. Важно, чтобы подобными проектами занимались те, кто всю жизнь прожил в том или ином городе.
"Иностранный градостроитель может приехать, принять участие, изучить окрестности, окружение. Для этого ему может быть достаточно недели, десяти дней или месяца. Я как градостроитель, архитектор убежден: чтобы правильно организовать город, человек должен прожить в этом городе не 10-15 лет, а всю жизнь. Он должен "пропустить" весь этот город, его ментальность, его природно-климатические условия через сердце, через мозг. Только тогда он сможет прочувствовать его", — сказал Усманов.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан