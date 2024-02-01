https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-pensii-posobiya-povysheniye-2024-42297942.html
В Узбекистане повысили некоторые виды пенсий и пособий — подробности
В Узбекистане повысили некоторые виды пенсий и пособий — подробности
Их размер приравняли к показателю минимальных потребительских расходов
2024-02-01T14:00+0500
2024-02-01T14:00+0500
2024-02-01T14:28+0500
общество
узбекистан
пенсия
пособие
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля 2024 года повысили минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы, а также пособия на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Согласно документу, с 1 февраля текущего года минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов).Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца также увеличится до 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов) с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком. Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов.
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узбекистан пенсии пособия повышение минимальные потребительские расходы
узбекистан пенсии пособия повышение минимальные потребительские расходы
В Узбекистане повысили некоторые виды пенсий и пособий — подробности
14:00 01.02.2024 (обновлено: 14:28 01.02.2024)
Их размер приравняли к показателю минимальных потребительских расходов.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
В Узбекистане с 1 февраля 2024 года повысили минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы, а также пособия на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца, сообщает
пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, с 1 февраля текущего года минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов).
Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца также увеличится до 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов) с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.
Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов.