https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-pensii-posobiya-povysheniye-2024-42297942.html

В Узбекистане повысили некоторые виды пенсий и пособий — подробности

В Узбекистане повысили некоторые виды пенсий и пособий — подробности

Их размер приравняли к показателю минимальных потребительских расходов

2024-02-01T14:00+0500

2024-02-01T14:00+0500

2024-02-01T14:28+0500

общество

узбекистан

пенсия

пособие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1417/75/14177537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a119f0ecb5182bf6654f20a305e01371.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане с 1 февраля 2024 года повысили минимальные размеры пенсии по возрасту при неполном стаже работы, а также пособия на одного нетрудоспособного члена семьи по случаю потери кормильца, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда при министерстве экономики и финансов.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Согласно документу, с 1 февраля текущего года минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов).Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца также увеличится до 621 тыс. сумов в месяц (ранее 608 тыс. сумов) с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком. Эта сумма приравнена к показателю минимальных потребительских расходов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пенсии пособия повышение минимальные потребительские расходы