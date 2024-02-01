https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-plov-portsiya-stoimost-42303481.html
Средняя стоимость порции плова в Узбекистане — инфографика
Средняя стоимость порции плова в Узбекистане — инфографика
В январе 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 700 до 29 500 тыс. сумов.
2024-02-01T18:15+0500
2024-02-01T18:15+0500
2024-02-01T18:15+0500
инфографика
узбекистан
плов
ташкент
бухарская область
наманганская область
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Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана. В январе 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте — 29 500 сумов за порцию.На втором месте с небольшой разницей в цене (28 600 сумов за порцию) — Бухарская область. Самая бюджетная цена порции плова была в Наманганской области — 19 700 сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, плов, ташкент, бухарская область, наманганская область, инфографика
инфографика, узбекистан, плов, ташкент, бухарская область, наманганская область, инфографика
Средняя стоимость порции плова в Узбекистане — инфографика
В январе 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 700 до 29 500 тыс. сумов.
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана. В январе 2024 года дороже всего плов стоил в Ташкенте — 29 500 сумов за порцию.
На втором месте с небольшой разницей в цене (28 600 сумов за порцию) — Бухарская область. Самая бюджетная цена порции плова была в Наманганской области — 19 700 сумов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.