https://uz.sputniknews.ru/20240202/germaniya-uzbekistanu-ofitsialno-rabocheye-mesto-42328220.html
Германия предлагает Узбекистану 50 тыс. рабочих мест
Германия предлагает Узбекистану 50 тыс. рабочих мест
Свободные рабочие места для узбекистанцев предлагают официально – через Агентство по внешней трудовой миграции. Оно также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом
2024-02-02T19:47+0500
2024-02-02T19:47+0500
2024-02-02T19:54+0500
узбекистан
германия
работа
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Работодатели из Германии предлагают для граждан Узбекистана 50 тысяч рабочих мест.Вакансии предлагаются в следующих сферах:Зарплата составляет от 1 000 евро при трудоустройстве через специальную программу, организованную Министерством труда Германии для обеспечения углубленного обучения по определенной профессии, сочетающего теоретические и практические знания.Если работник заключает трудовой договор с работодателем напрямую, то зарплаты начинаются от 2 000 евро, сообщает "Газета.uz".Заинтересованным лицам нужно заполнить анкету, чтобы попасть в базу агентства в качестве резервного кадра.По данным ведомства, для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, есть возможность пройти курсы немецкого языка в регионах Узбекистана.Ведомство также приглашает к сотрудничеству все учебные центры в стране для подготовки кадров на эти свободные рабочие места.В агентстве добавили, что языку можно обучиться в моноцентрах и учебных центрах при Министерстве занятости и сокращения бедности, а также в частных учебных центрах.
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германия узбекистан рабочие места официально агентство по внешней трудовой миграции курсы немецкий язык отъезд
германия узбекистан рабочие места официально агентство по внешней трудовой миграции курсы немецкий язык отъезд
Германия предлагает Узбекистану 50 тыс. рабочих мест
19:47 02.02.2024 (обновлено: 19:54 02.02.2024)
Рабочие места для узбекистанцев предлагают официально – через Агентство по внешней трудовой миграции. Оно также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Работодатели из Германии предлагают для граждан Узбекистана 50 тысяч рабочих мест.
Вакансии предлагаются в следующих сферах:
техническое обслуживание грузовой и сельхозтехники;
строительство и другие сферы.
Зарплата составляет от 1 000 евро при трудоустройстве через специальную программу, организованную Министерством труда Германии для обеспечения углубленного обучения по определенной профессии, сочетающего теоретические и практические знания.
Если работник заключает трудовой договор с работодателем напрямую, то зарплаты начинаются от 2 000 евро, сообщает "Газета.uz".
Заинтересованным лицам нужно заполнить анкету, чтобы попасть в базу агентства в качестве резервного кадра.
По данным ведомства, для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, есть возможность пройти курсы немецкого языка в регионах Узбекистана.
Ведомство также приглашает к сотрудничеству все учебные центры в стране для подготовки кадров на эти свободные рабочие места.
"Благодаря правительству удалось получить эти вакансии, были достигнуты соответствующие соглашения. Есть свои требования у работодателей, но если принять адресные меры, то можно трудоустроить 50 тысяч человек. Поэтому мы стараемся обучить граждан немецкому языку, профессиям перед их отправкой", — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что языку можно обучиться в моноцентрах и учебных центрах при Министерстве занятости и сокращения бедности, а также в частных учебных центрах.