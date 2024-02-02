https://uz.sputniknews.ru/20240202/germaniya-uzbekistanu-ofitsialno-rabocheye-mesto-42328220.html

Германия предлагает Узбекистану 50 тыс. рабочих мест

Германия предлагает Узбекистану 50 тыс. рабочих мест

Свободные рабочие места для узбекистанцев предлагают официально – через Агентство по внешней трудовой миграции. Оно также помогает пройти курсы немецкого языка перед отъездом

2024-02-02T19:47+0500

2024-02-02T19:47+0500

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узбекистан

германия

работа

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Работодатели из Германии предлагают для граждан Узбекистана 50 тысяч рабочих мест.Вакансии предлагаются в следующих сферах:Зарплата составляет от 1 000 евро при трудоустройстве через специальную программу, организованную Министерством труда Германии для обеспечения углубленного обучения по определенной профессии, сочетающего теоретические и практические знания.Если работник заключает трудовой договор с работодателем напрямую, то зарплаты начинаются от 2 000 евро, сообщает "Газета.uz".Заинтересованным лицам нужно заполнить анкету, чтобы попасть в базу агентства в качестве резервного кадра.По данным ведомства, для кандидатов, желающих работать по этим направлениям в Германии, есть возможность пройти курсы немецкого языка в регионах Узбекистана.Ведомство также приглашает к сотрудничеству все учебные центры в стране для подготовки кадров на эти свободные рабочие места.В агентстве добавили, что языку можно обучиться в моноцентрах и учебных центрах при Министерстве занятости и сокращения бедности, а также в частных учебных центрах.

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