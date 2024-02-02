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https://uz.sputniknews.ru/20240202/rossiya-borets-jamalov-uzbekistan-vystupleniye-42310628.html
Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана
Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана
Двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Жамалов сменил спортивное гражданство
2024-02-02T14:56+0500
2024-02-02T14:56+0500
спорт
узбекистан
россия
борец
вольная борьба
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. 25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков. Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является "техническим вопросом".Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.
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россия спортсмены смена спортивное гражданство узбекистан жамалов
россия спортсмены смена спортивное гражданство узбекистан жамалов

Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана

14:56 02.02.2024
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазамбек Жамалов в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Архивное фото
Разамбек Жамалов в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Жамалов сменил спортивное гражданство.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков.
"Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену", — сказал Мамиашвили.
Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является "техническим вопросом".
Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.
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