https://uz.sputniknews.ru/20240202/rossiya-borets-jamalov-uzbekistan-vystupleniye-42310628.html
Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана
Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана
Двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Жамалов сменил спортивное гражданство
2024-02-02T14:56+0500
2024-02-02T14:56+0500
2024-02-02T14:56+0500
спорт
узбекистан
россия
борец
вольная борьба
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. 25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков. Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является "техническим вопросом".Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия спортсмены смена спортивное гражданство узбекистан жамалов
россия спортсмены смена спортивное гражданство узбекистан жамалов
Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана
Двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Жамалов сменил спортивное гражданство.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik
. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости
со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков.
"Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену", — сказал Мамиашвили.
Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является "техническим вопросом".
Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.