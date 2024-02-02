https://uz.sputniknews.ru/20240202/rossiya-borets-jamalov-uzbekistan-vystupleniye-42310628.html

Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана

Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана

Двукратный чемпион РФ по вольной борьбе Жамалов сменил спортивное гражданство

2024-02-02T14:56+0500

2024-02-02T14:56+0500

2024-02-02T14:56+0500

спорт

узбекистан

россия

борец

вольная борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42310313_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_f70ab6e8e00d82546b56ff0fee7bccb2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. 25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков. Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является "техническим вопросом".Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия спортсмены смена спортивное гражданство узбекистан жамалов