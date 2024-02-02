https://uz.sputniknews.ru/20240202/uzbekistan-tamojnya-press-konferentsiya-42305493.html
Контрабанда, грубость и применение силы — с чем сталкиваются сотрудники таможни
Контрабанда, грубость и применение силы — с чем сталкиваются сотрудники таможни
Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта сотрудника таможни при осмотре личных вещей гражданки, пересекающей границу.
2024-02-02T11:53+0500
2024-02-02T11:53+0500
2024-02-02T11:53+0500
узбекистан
таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан
пресс-конференция
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42306916_0:0:3369:1895_1920x0_80_0_0_c5dba057727bb8f2f37147dd3bfb02a3.png
Пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана дала разъяснения по данной ситуации, а также рассказала, с какими трудностями сталкиваются таможенники в своей работе. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42306916_0:0:2529:1896_1920x0_80_0_0_dec992f0685f170fbcc57e0f2e2fa342.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таможня сотрудник конфликт видео
таможня сотрудник конфликт видео
Контрабанда, грубость и применение силы — с чем сталкиваются сотрудники таможни
Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта, возникшего между сотрудником таможни и гражданкой, пересекающей границу, при осмотре ее личных вещей. Оно вызвало общественный резонанс.
Пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана дала разъяснения по данной ситуации, а также рассказала, с какими трудностями сталкиваются таможенники в своей работе.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.