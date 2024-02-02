https://uz.sputniknews.ru/20240202/uzbekistan-tamojnya-press-konferentsiya-42305493.html

Контрабанда, грубость и применение силы — с чем сталкиваются сотрудники таможни

Контрабанда, грубость и применение силы — с чем сталкиваются сотрудники таможни

Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта сотрудника таможни при осмотре личных вещей гражданки, пересекающей границу.

2024-02-02T11:53+0500

2024-02-02T11:53+0500

2024-02-02T11:53+0500

узбекистан

таможенный комитет при министерстве экономики и финансов республики узбекистан

пресс-конференция

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42306916_0:0:3369:1895_1920x0_80_0_0_c5dba057727bb8f2f37147dd3bfb02a3.png

Пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана дала разъяснения по данной ситуации, а также рассказала, с какими трудностями сталкиваются таможенники в своей работе. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

таможня сотрудник конфликт видео