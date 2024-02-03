https://uz.sputniknews.ru/20240203/turnir-ufc-boks-uzbekistan-rossiya-42328909.html
На турнире UFC узбекский боксер сразится с россиянином – что о них известно
На турнире UFC узбекский боксер сразится с россиянином – что о них известно
Турнир UFC Fight Night 235 состоится в ночь на 4 февраля
2024-02-03T11:02+0500
2024-02-03T11:02+0500
2024-02-03T11:11+0500
бокс
спорт
ufc
махмуд мурадов
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первый Узбекистанец в UFC возвращается в октагон – Махмуд Мурадов сразится с российским бойцом Алиасхабом Хизриевым. Более подробно о бойцах в инфографике ниже.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турнир узбекский боксер россиянин ufc fight night 235 4 февраля
турнир узбекский боксер россиянин ufc fight night 235 4 февраля
На турнире UFC узбекский боксер сразится с россиянином – что о них известно
11:02 03.02.2024 (обновлено: 11:11 03.02.2024)
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235 состоится в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (США).
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первый Узбекистанец в UFC возвращается в октагон – Махмуд Мурадов сразится с российским бойцом Алиасхабом Хизриевым.
Более подробно о бойцах в инфографике ниже.