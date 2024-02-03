https://uz.sputniknews.ru/20240203/turnir-ufc-boks-uzbekistan-rossiya-42328909.html

На турнире UFC узбекский боксер сразится с россиянином – что о них известно

На турнире UFC узбекский боксер сразится с россиянином – что о них известно

Турнир UFC Fight Night 235 состоится в ночь на 4 февраля

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бокс

спорт

ufc

махмуд мурадов

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первый Узбекистанец в UFC возвращается в октагон – Махмуд Мурадов сразится с российским бойцом Алиасхабом Хизриевым. Более подробно о бойцах в инфографике ниже.

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Sputnik Узбекистан

турнир узбекский боксер россиянин ufc fight night 235 4 февраля