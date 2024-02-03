https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-malayziya-set-magazinov-kompaniya-42334650.html
В Узбекистане может появиться сеть магазинов крупной малазийской компании
В Узбекистане может появиться сеть магазинов крупной малазийской компании
Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече, прошедшей в посольстве Узбекистана в Малайзии
2024-02-03T18:06+0500
2024-02-03T18:06+0500
2024-02-03T18:06+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
бизнес
магазин
экономика
торговая сеть
компания
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане может появиться сеть розничных магазинов "KK Super Mart", принадлежащая крупной малазийской компании, сообщает ИА "Дунё". Договоренности о рассмотрении этого вопроса достигнуты в ходе встречи с исполнительным директором малазийской компании "KK Group of Companies" Кин Чайем, прошедшей в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре.Малазийской стороне предоставили подробную информацию о возможностях, созданных для иностранных инвесторов в Узбекистане, условиях, предоставляемых для развития бизнеса.В ходе встречи Кин Чай отметил позитивные экономические изменения в Узбекистане. В частности, он подчеркнул, что различные налоговые и таможенные льготы, предоставляемые иностранным инвесторам, делают республику привлекательной для них территорией.Также малазийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества Узбекистана. Директор компании сообщил, что также готов обсудить вопросы организации торгового дома, который планируется создать на территории его компании совместно с узбекскими производителями.
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узбекистан сеть магазин малайзия компания сотрудничество встреча посольство
узбекистан сеть магазин малайзия компания сотрудничество встреча посольство
В Узбекистане может появиться сеть магазинов крупной малазийской компании
Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече, прошедшей в посольстве Узбекистана в Малайзии.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
В Узбекистане может появиться сеть розничных магазинов "KK Super Mart", принадлежащая крупной малазийской компании, сообщает ИА "Дунё"
.
Договоренности о рассмотрении этого вопроса достигнуты в ходе встречи с исполнительным директором малазийской компании "KK Group of Companies" Кин Чайем, прошедшей в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре.
Малазийской стороне предоставили подробную информацию о возможностях, созданных для иностранных инвесторов в Узбекистане, условиях, предоставляемых для развития бизнеса.
В ходе встречи Кин Чай отметил позитивные экономические изменения в Узбекистане. В частности, он подчеркнул, что различные налоговые и таможенные льготы, предоставляемые иностранным инвесторам, делают республику привлекательной для них территорией.
Также малазийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества Узбекистана. Директор компании сообщил, что также готов обсудить вопросы организации торгового дома, который планируется создать на территории его компании совместно с узбекскими производителями.