https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-malayziya-set-magazinov-kompaniya-42334650.html

В Узбекистане может появиться сеть магазинов крупной малазийской компании

В Узбекистане может появиться сеть магазинов крупной малазийской компании

Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на встрече, прошедшей в посольстве Узбекистана в Малайзии

2024-02-03T18:06+0500

2024-02-03T18:06+0500

2024-02-03T18:06+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

бизнес

магазин

экономика

торговая сеть

компания

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане может появиться сеть розничных магазинов "KK Super Mart", принадлежащая крупной малазийской компании, сообщает ИА "Дунё". Договоренности о рассмотрении этого вопроса достигнуты в ходе встречи с исполнительным директором малазийской компании "KK Group of Companies" Кин Чайем, прошедшей в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре.Малазийской стороне предоставили подробную информацию о возможностях, созданных для иностранных инвесторов в Узбекистане, условиях, предоставляемых для развития бизнеса.В ходе встречи Кин Чай отметил позитивные экономические изменения в Узбекистане. В частности, он подчеркнул, что различные налоговые и таможенные льготы, предоставляемые иностранным инвесторам, делают республику привлекательной для них территорией.Также малазийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества Узбекистана. Директор компании сообщил, что также готов обсудить вопросы организации торгового дома, который планируется создать на территории его компании совместно с узбекскими производителями.

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