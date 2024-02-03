https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-pomosch-kyrgyzstan-avariya-tets-bishkek-42333976.html

Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека

Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека

Авария произошла 2 февраля из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности

2024-02-03T17:31+0500

2024-02-03T17:31+0500

2024-02-03T17:40+0500

узбекистан

кыргызстан

тэц

авария

гуманитарная помощь

горячая вода

бахтиёр саидов

шавкат мирзиёев

мид кыргызстана

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По поручению Шавката Мирзиёева Узбекистан окажет необходимое содействие Кыргызской Республике в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека, сообщает МИД КР. Об этом министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов сообщил главе МИД КР Жээнбеку Кулубаеву в ходе состоявшегося телефонного разговора.В частности, в качестве помощи узбекская сторона направила баллоны с сжиженным газом из Андижана в город Ош.По данным Генпрокуратуры, 2 февраля около 3.00 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв оборудования, сообщает Sputnik Кыргызстан. Пострадали пять человек, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и на предприятия, государству причинен особо крупный ущерб.По предварительным данным кабмина, причиной аварии стала совокупность нескольких факторов.Возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось, что ЧП могло произойти в результате диверсии, однако позже стало известно, что признаков теракта и диверсии не выявлено.По поручению президента Садыра Жапарова создана госкомиссия для изучения причин аварии на ТЭЦ. Из России прибыли специалисты, которые окажут помощь в установлении причин нештатной ситуации.Как стало известно накануне, без горячей воды остались почти 2,5 тысячи многоквартирных домов — это около 60 тысяч квартир. В настоящее время в Бишкеке началось поэтапное подключение горячей воды.

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