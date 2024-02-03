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https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-pomosch-kyrgyzstan-avariya-tets-bishkek-42333976.html
Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека
Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека
Авария произошла 2 февраля из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности
2024-02-03T17:31+0500
2024-02-03T17:40+0500
узбекистан
кыргызстан
тэц
авария
гуманитарная помощь
горячая вода
бахтиёр саидов
шавкат мирзиёев
мид кыргызстана
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По поручению Шавката Мирзиёева Узбекистан окажет необходимое содействие Кыргызской Республике в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека, сообщает МИД КР. Об этом министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов сообщил главе МИД КР Жээнбеку Кулубаеву в ходе состоявшегося телефонного разговора.В частности, в качестве помощи узбекская сторона направила баллоны с сжиженным газом из Андижана в город Ош.По данным Генпрокуратуры, 2 февраля около 3.00 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв оборудования, сообщает Sputnik Кыргызстан. Пострадали пять человек, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и на предприятия, государству причинен особо крупный ущерб.По предварительным данным кабмина, причиной аварии стала совокупность нескольких факторов.Возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось, что ЧП могло произойти в результате диверсии, однако позже стало известно, что признаков теракта и диверсии не выявлено.По поручению президента Садыра Жапарова создана госкомиссия для изучения причин аварии на ТЭЦ. Из России прибыли специалисты, которые окажут помощь в установлении причин нештатной ситуации.Как стало известно накануне, без горячей воды остались почти 2,5 тысячи многоквартирных домов — это около 60 тысяч квартир. В настоящее время в Бишкеке началось поэтапное подключение горячей воды.
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узбекистан помощь кыргызстан авария тэц бишкек служебные обязанности несоблюдение правила безопасности
узбекистан помощь кыргызстан авария тэц бишкек служебные обязанности несоблюдение правила безопасности

Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека

17:31 03.02.2024 (обновлено: 17:40 03.02.2024)
© Sputnik / Табылды КадырбековТЭЦ Бишкек. Архивное фото
ТЭЦ Бишкек. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Авария произошла 2 февраля из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По поручению Шавката Мирзиёева Узбекистан окажет необходимое содействие Кыргызской Республике в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека, сообщает МИД КР.
Об этом министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов сообщил главе МИД КР Жээнбеку Кулубаеву в ходе состоявшегося телефонного разговора.
В частности, в качестве помощи узбекская сторона направила баллоны с сжиженным газом из Андижана в город Ош.
"В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Ж.М.Кулубаев выразил искреннюю благодарность за готовность оказать братскую гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, 2 февраля около 3.00 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв оборудования, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Пострадали пять человек, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и на предприятия, государству причинен особо крупный ущерб.
По предварительным данным кабмина, причиной аварии стала совокупность нескольких факторов.
Возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось, что ЧП могло произойти в результате диверсии, однако позже стало известно, что признаков теракта и диверсии не выявлено.
По поручению президента Садыра Жапарова создана госкомиссия для изучения причин аварии на ТЭЦ. Из России прибыли специалисты, которые окажут помощь в установлении причин нештатной ситуации.
Как стало известно накануне, без горячей воды остались почти 2,5 тысячи многоквартирных домов — это около 60 тысяч квартир. В настоящее время в Бишкеке началось поэтапное подключение горячей воды.
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