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https://uz.sputniknews.ru/20240204/chetyre-itoga-nazvany-posledstviya-pobedy-rf-nad-ukrainoy-42338805.html
Четыре итога: названы последствия победы РФ над Украиной
Четыре итога: названы последствия победы РФ над Украиной
Как признание поражения Украины отразится на международной ситуации спрогнозировал бразильский эксперт.
2024-02-04T16:00+0500
2024-02-04T16:00+0500
россия
украина
нато
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Поражение Украины в противостоянии с Россией покажет уязвимость НАТО. Это положит конец мирового порядка во главе с Западом. Такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape.Ученый спрогнозировал четыре итога победы РФ. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиа-пространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.
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россия украина нато победа мнение эксперта
россия украина нато победа мнение эксперта

Четыре итога: названы последствия победы РФ над Украиной

16:00 04.02.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкРоссийские флаги, установленные в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные в Москве ко Дню государственного флага России - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Как признание поражения Украины отразится на международной ситуации спрогнозировал бразильский эксперт.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Поражение Украины в противостоянии с Россией покажет уязвимость НАТО. Это положит конец мирового порядка во главе с Западом. Такое мнение высказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори, его слова приводит El Destape.
"Признание падения Украины будет иметь множество последствий: это будет означать признание уязвимости НАТО", — отметил эксперт.
Ученый спрогнозировал четыре итога победы РФ. Во-первых, это означает лидирующую позицию Москвы в медиа-пространстве, во-вторых, Кремль подтвердит, что его армия крайне сильна. В-третьих, президент Владимир Путин докажет, что Россия способна развивать свой экономический и дипломатический потенциал в Азии и одновременно защищать себя на европейском направлении. Наконец, поражение Украины покажет, что мировой порядок, основанный на главенстве Запада и США, подошел к концу, как и гегемония доллара, добавил он.
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