https://uz.sputniknews.ru/20240204/dlya-pobedy-nad-rossiey-zapad-prizval-na-pomosch-dyavola-42337545.html

Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола

Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола

С самого начала СВО коллективный Запад запустил гигантскую машину дезинформации и пропаганды, главная цель которой — убедить мировую аудиторию в том, что Россия — это главный источник зла, который угрожает всему миру.

2024-02-04T21:12+0500

2024-02-04T21:12+0500

2024-02-04T21:12+0500

колумнисты

украина

россия

запад

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Для этого были не только сняты все ограничения по масштабу лжи, но и был дан зеленый свет на изобретение все более изощренных форм, каналов и инструментов по фабрикации диких обвинений против нашей страны.Даже микроскопические доли правды, проскакивающие в западных СМИ, служат лишь для создания у аудитории ощущения их непредвзятости и профессионализма, хотя в итоге главный вывод всегда один: во всем и всегда виновата Россия, а русские — преступники и убийцы, которых должно "настигнуть международное правосудие".Вчера в издании The Guardian была опубликована объемная статья, в которой рассказывается о "коллаборантах" — гражданах Украины, которых власти бросили в тюрьмы за то, что они не приняли неприкрыто нацистскую идеологию Киева.В статье нехотя признается факт пыток в украинских тюрьмах. Например, приводится фото одного из арестованных, которому насильно на лбу выкололи наколку "Орк". Одна из заключенных Часова Яра была брошена в тюрьму на 15 лет вместе со своей двухлетней дочерью и с ужасом ждет, что по достижении трехлетнего возраста дочку заберут. Учителя из Славянска бросили в тюрьму просто за то, что он пытался убежать к друзьям в Крым. Огромные сроки получили люди, арестованные за участие в организации референдума в Херсоне. Один из узников, 57-летний житель Артемовска Юрий Цыбульский, прямо сказал журналистам: "Мои родители вырастили меня, чтобы бороться с фашизмом, — а здесь и есть фашизм". Также в статье отмечается, что СБУ возбудила более 8100 уголовных производств, связанных с "сотрудничеством и пособничеством" в пользу России.Однако — вместо того, чтобы открыть аудитории глаза на зверства киевского режима, — авторы статьи, выполняя заказ очередного западного центра психологических операций, по сути, обращаются к потенциальным "коллаборантам": любые ваши действия и даже мысли против властей Украины будут жестоко наказаны, а Россия не поможет.Подобного же рода циничное двуличие характерно абсолютно для всех западных СМИ и условно международных организаций, которые по документам должны блюсти соблюдение законности и прав человека, а по факту превратились в дополнительные офисы спецслужб НАТО, ЕС и Украины.Например, в апреле 2022 года "гуманитарная" международная организация ОБСЕ опубликовала 110-страничный доклад, который можно было не читать, так как в каждом абзаце содержался вывод, что "Россия совершает на Украине ужасающие военные преступления". Мелким шрифтом в конце доклада было отмечено, что "эксперты ОБСЕ на Украине не были, но исследовали множество свидетельств из открытых источников (читай: украинских СМИ). Но кого это волнует, если вывод сделан такой, какой нужно?Гордая своей бесконечной непредвзятостью организация Human Rights Watch также опубликовала доклад, согласно которому "русские войска совершали "невообразимые" военные преступления, включая изнасилования и убийства, против мирных украинских жителей в Черниговской, Харьковской и Киевской областях". Но количество белых ниток в докладе настолько зашкалило, что эксперт по международному праву Дэвид Шеффер, изучив доклад, написал, что "в суде все это будет доказать практически невозможно".Однако западная машина пропаганды не собирается буксовать из-за таких мелочей. Главная задача: делать так, чтобы с первых полос не сходили ужасающие новости о зверствах и преступлениях России.Как признался в своих соцсетях один из приближенных к киевской администрации активистов, "чем меньше мирных жителей Украины погибнет от рук россиян, тем меньше о нас будут писать иностранные СМИ, тем меньше граждан других стран будут знать, тем меньше будет доступно помощи".И западные покровители Киева из кожи вон лезут, чтобы "зверства русских" были постоянно на слуху: например, в мае 2022 года ЕС, США и Великобритания создали специальный орган, Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), целиком и полностью заточенный на фабрикацию обвинений России в военных преступлениях. Его цель не скрывается: "поддерживать подразделения Генеральной прокуратуры Украины по военным преступлениям России", то есть обвиняемый известен сразу.В октябре 2023 года на заседании СБ ООН представитель Великобритании заявил, что "Россия совершила на Украине более 100 000 военных преступлений", после чего Джо Байден объявил, что "Россия производит на Украине геноцид". Правда, после этого он пробормотал: "Решать, так это или нет, все же должны юристы, но мне кажется, что это геноцид".Что касается России и всех разумных людей в мире, то не может быть споров о том, на чьей стороне правда и кто является преступником.Президент России Владимир Путин на форуме "Все для Победы!" в Туле сказал: "Мне больно об этом говорить, но все-таки я скажу: когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. <…> Так поступать могут только неонацисты. Вот с кем мы имеем дело". По словам главы государства, наши бойцы ведут священную и справедливую битву с новым изданием неонацизма: они сражаются за Россию, за правду, за свободу и за будущее нашей страны.Однако, наверное, точнее всех сказал о сути "горячей" и информационной войны Запада против России руками Украины Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "То, что сегодня совершает Россия, — это судьбоносная, я бы сказал, метафизическая борьба. Мы должны помнить, что нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. <…> Россия нашла в себе силы противостоять злу, а значит, наши святые предшественники не оставляют землю Русскую своими молитвами".Даже самые убежденные атеисты сейчас не могут отрицать, что против России ополчилось все мировое зло, являющее себя тысячью обличий и воплощений, и линия фронта проходит сейчас не только по заснеженным полям, но и по нашим сердцам.Эта битва будет долгой, тяжелой и кровавой, и мы должны быть к этому готовы, зная одно: с нами правда, с нами Бог, а значит — мы победим.

украина

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2024

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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