https://uz.sputniknews.ru/20240204/pochemu-vzroslye-tyajelo-perenosyat-etu-bolezn-obyasnili-v-minzdrave-42339958.html
Почему взрослые тяжело переносят эту болезнь, объяснили в Минздраве
Почему взрослые тяжело переносят эту болезнь, объяснили в Минздраве
Обычная детская болезнь во взрослом возрасте протекает гораздо тяжелее и может привести к серьезным последствиям, предупредили в министерстве.
2024-02-04T22:04+0500
2024-02-04T22:04+0500
2024-02-04T22:04+0500
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инфекция
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Ветрянка – острое инфекционное заболевание, которое чаще всего болеют в детском возрасте. Обычно оно протекает в легкой форме, но если заболевает взрослый, болезнь проходит гораздо тяжелее и может привести к различным серьезным осложнениям, пишет пресс-служба Минздрава.В некоторых случаях может потребоваться срочная госпитализация пациента. Так почему же ветрянка у взрослых протекает гораздо тяжелее?На этот вопрос ответила Гульноза Гурбанова, главный врач Клинической инфекционной больницы №1 города Ташкента.Симптомы заболевания проявляются не сразу. Вначале у пациента появляются общие симптомы, такие как лихорадка, слабость, ломота в теле, головная боль, тошнота. Затем по всему телу появляются красные и розовые пятна, которые превращаются в мелкие пузырьки, наполненные жидкостью. Затем пузырьки затвердевают, и образуется поверхностная корочка.Высыпания на теле могут держаться 5-7 дней у детей и до 14 дней у взрослых. При выявлении у больного ветряной оспы его следует немедленно изолировать.Как отметила специалист, основной причиной тяжелого течения заболевания у взрослых и пожилых пациентов является разница в состоянии иммунной системы. Детский иммунитет еще не до конца сформирован, и организм более эффективно борется с различными инфекционными заболеваниями.С возрастом из-за снижения иммунитета и уменьшения антител организму тяжело бороться с новыми, неизвестными ему вирусами. Симптомы заболевания выражены сильнее у пожилых пациентов и могут вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, воспаление головного мозга.На развитие заболевания также влияют такие факторы, как различные хронические заболевания, стрессы и нездоровый образ жизни. Особому риску подвергаются беременные женщины, пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой.
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здоровье заболевание инфекция ветряная оспа симптомы тяжелое течение осложнения минздрав
здоровье заболевание инфекция ветряная оспа симптомы тяжелое течение осложнения минздрав
Почему взрослые тяжело переносят эту болезнь, объяснили в Минздраве
Обычная детская болезнь во взрослом возрасте протекает гораздо тяжелее и может привести к серьезным последствиям, предупредили в министерстве.
Ветрянка – острое инфекционное заболевание, которое чаще всего болеют в детском возрасте. Обычно оно протекает в легкой форме, но если заболевает взрослый, болезнь проходит гораздо тяжелее и может привести к различным серьезным осложнениям, пишет
пресс-служба Минздрава.
В некоторых случаях может потребоваться срочная госпитализация пациента. Так почему же ветрянка у взрослых протекает гораздо тяжелее?
На этот вопрос ответила Гульноза Гурбанова, главный врач Клинической инфекционной больницы №1 города Ташкента.
"Это заболевание, возбудителем которого является вирус ветряной оспы, передается воздушно-капельным путем и встречается преимущественно у детей. Инкубационный период заболевания может длиться от 1 до 3 недель", - говорит эксперт.
Симптомы заболевания проявляются не сразу. Вначале у пациента появляются общие симптомы, такие как лихорадка, слабость, ломота в теле, головная боль, тошнота. Затем по всему телу появляются красные и розовые пятна, которые превращаются в мелкие пузырьки, наполненные жидкостью. Затем пузырьки затвердевают, и образуется поверхностная корочка.
Высыпания на теле могут держаться 5-7 дней у детей и до 14 дней у взрослых. При выявлении у больного ветряной оспы его следует немедленно изолировать.
Как отметила специалист, основной причиной тяжелого течения заболевания у взрослых и пожилых пациентов является разница в состоянии иммунной системы. Детский иммунитет еще не до конца сформирован, и организм более эффективно борется с различными инфекционными заболеваниями.
С возрастом из-за снижения иммунитета и уменьшения антител организму тяжело бороться с новыми, неизвестными ему вирусами. Симптомы заболевания выражены сильнее у пожилых пациентов и могут вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония, воспаление головного мозга.
На развитие заболевания также влияют такие факторы, как различные хронические заболевания, стрессы и нездоровый образ жизни. Особому риску подвергаются беременные женщины, пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой.