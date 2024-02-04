https://uz.sputniknews.ru/20240204/posle-obstrela-lisichanska-chetyre-cheloveka-ostayutsya-v-krayne-tyajelom-sostoyanii-42336536.html

После обстрела Лисичанска четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии

После обстрела Лисичанска четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии

По данным властей, всего после удара ВСУ по городу погибло 28 человек, под завалами могут находиться еще 40 мирных жителей. 04.02.2024, Sputnik Узбекистан

2024-02-04T13:21+0500

2024-02-04T13:21+0500

2024-02-04T13:21+0500

спецоперация россии по защите донбасса

лнр

всу

обстрел

погибшие

пострадавшие

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Четверо мирных жителей остаются в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы после обстрела украинскими войсками Лисичанска в ЛНР, сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко. Когда состояние пациентов стабилизируется, их могут перевезти на лечение в другие федеральные клиники России, уточнила министр. Со всеми пострадавшими работают квалифицированные психологи, уточнила она.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, при обстреле Лисичанска погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек. В республике 4 февраля объявлен траур.

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