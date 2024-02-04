https://uz.sputniknews.ru/20240204/rossiyskiy-kosmonavt-pobil-mirovoy-rekord-42339819.html
Российский космонавт побил мировой рекорд
Российский космонавт побил мировой рекорд
Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по самому продолжительному пребыванию в космосе, побив результат своего соотечественника.
2024-02-04T18:10+0500
2024-02-04T18:10+0500
2024-02-04T18:10+0500
россия
роскосмос
космонавты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1121/02/11210286_0:0:2299:1293_1920x0_80_0_0_586e41c717431247d04fcd5580d49e5f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному сроку пребывания в космосе, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".Ожидается, что примерно в полночь 5 июня этого года срок пребывания Кононенко в космосе составит ровно 1000 дней. А после завершения текущей годовой экспедиции 23 сентября 2024 года этот срок составит 1110 суток.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1121/02/11210286_339:0:2268:1447_1920x0_80_0_0_1efbf25348b25da0cc9edec25f70d390.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия роскосмос рекорд олег кононенко
россия роскосмос рекорд олег кононенко
Российский космонавт побил мировой рекорд
Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по самому продолжительному пребыванию в космосе, побив результат своего соотечественника.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному сроку пребывания в космосе, сообщает
пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"Сегодня в 11:30:08 мск Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд", - говорится в сообщении.
Ожидается, что примерно в полночь 5 июня этого года срок пребывания Кононенко в космосе составит ровно 1000 дней. А после завершения текущей годовой экспедиции 23 сентября 2024 года этот срок составит 1110 суток.