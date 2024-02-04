https://uz.sputniknews.ru/20240204/rossiyskiy-kosmonavt-pobil-mirovoy-rekord-42339819.html

Российский космонавт побил мировой рекорд

Российский космонавт побил мировой рекорд

Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по самому продолжительному пребыванию в космосе, побив результат своего соотечественника.

2024-02-04T18:10+0500

2024-02-04T18:10+0500

2024-02-04T18:10+0500

россия

роскосмос

космонавты

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарному сроку пребывания в космосе, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".Ожидается, что примерно в полночь 5 июня этого года срок пребывания Кононенко в космосе составит ровно 1000 дней. А после завершения текущей годовой экспедиции 23 сентября 2024 года этот срок составит 1110 суток.

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