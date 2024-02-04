https://uz.sputniknews.ru/20240204/v-tashkentskoy-oblasti-vyrosli-tarify-na-vodu-42339342.html

В Ташкентской области выросли тарифы на воду

В Ташкентской области выросли тарифы на воду

Новые тарифы на питьевую воду и водоотведение начнут действовать с 20 февраля.

2024-02-04T16:58+0500

2024-02-04T16:58+0500

2024-02-04T16:58+0500

ташкентская область

узбекистан

питьевая вода

тарифы

общество

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В Ташкентской области повышены тарифы на питьевую воду и услуги водоотведения. Это предусматривает соответствующее решение, принятое областным Советом народных депутатов.Согласно документу, тариф на питьевую воду установлен а уровне 2 тыс. сумов за 1 кв.м для населения и 9000 сумов за 1 кв.м для юридических лиц.За услуги водоотведения жители теперь будут платить 1000 сумов за 1 кв.м, а юридические лица – 2000 сумов за 1 кв.м.Новые тарифы будут применяться с 20 февраля.

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