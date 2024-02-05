https://uz.sputniknews.ru/20240205/denis-istomin-karera-zaversheniye-42344785.html

Знаменитый узбекистанский теннисист объявил о завершении карьеры

Знаменитый узбекистанский теннисист объявил о завершении карьеры

О своем решении он рассказал после матча Узбекистан - Польша в рамках Кубка Дэвиса, который проходил в Ташкенте

2024-02-05T11:37+0500

2024-02-05T11:37+0500

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спорт

теннис

денис истомин

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Теннисист Денис Истомин завершил карьеру в большом спорте, сообщает НОК.38-летний Истомин провел показательный прощальный матч против узбекского молодого теннисиста Амира Милушева, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры."Отечественный теннисист Денис Истомин, внесший огромный вклад в развитие узбекского спорта, в частности, тенниса, своим успешным участием на международной арене, завершил карьеру в большом спорте. Об этом сообщил сам спортсмен после матча Узбекистан — Польша в рамках Кубка Дэвиса, который проходил на "Хумо арене" в Ташкенте", — говорится в сообщении.В свою очередь, министр спорта РУз Адхам Икрамов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, председатель Федерации тенниса республики Алишер Мирсоатов и Генсек Федерации Ирода Туляганова отметили большой вклад Истомина в развитие и популяризацию тенниса в Узбекистане. Напомним, что за свою карьеру Денис Истомин участвовал в летних Олимпийских играх Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020. Он также завоевал золото на Азиатских играх 2018 года в Индонезии, 2 серебряные медали на Гуанчжоу-2010 и 1 бронзовую награду на Инчеон-2014.Он поднимался до 33-го места в мировой табели о рангах ATP в 2012 году. На прошедших турнирах под флагом данной международной организации Истомин дважды (2015, 2017 годы) становился триумфатором.За все эти результаты удостоен почетного звания "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".

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