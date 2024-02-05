https://uz.sputniknews.ru/20240205/eaeu-novyye-pravila-internet-torgovlya-42356224.html

В ЕАЭС разрабатывают новые правила интернет-торговли

В ЕАЭС разрабатывают новые правила интернет-торговли

Маркетплейсы вместе с органами власти обсуждают, как гарантировать безопасность продаваемой в интернете продукции, не создавая при этом проблем для бизнеса

2024-02-05T18:20+0500

2024-02-05T18:20+0500

2024-02-05T18:20+0500

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik, Михаил Воробьев. Представители онлайн-ретейла в странах ЕАЭС не принимают должного участия в разработке механизма доказательства безопасности товаров, продаваемых в интернете, в связи с чем могут быть приняты правила, которые окажутся тяжелыми для бизнеса, заявил недавно января в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.Как сейчас контролируется безопасность товаров, продаваемых в интернете, и что может измениться в ближайшее время – разбирался Sputnik.ЕЭК ждет предложений ретейлеровТовар должен быть безопасен для потребителя независимо от того, продается он традиционным способом или электронно, подчеркнул Виктор Назаренко. По его словам, именно эта задача сейчас очень серьезно рассматривается в ЕЭК.Комиссия призвала государства, входящие в ЕАЭС, и в особенности бизнес в этих странах подключиться к разработке упрощенной процедуры и реализовать пилотный проект.Для 95% населения стран ЕАЭС покупка товаров в интернете является привычным делом, следует из результатов изучения общественного мнения, проведенного ЕЭК в 2023 году. При этом в 30% случаев потребители опасаются, что приобретенный товар окажется некачественным.В ЕАЭС на данный момент нет единого правового поля, которое бы устанавливало правила взаимодействия потребителя и продавца в интернете.В мае 2023 года была принята рекомендация ЕЭК об общих подходах к защите прав потребителей в электронной торговле. В комиссии отмечали, что она обсуждалась с крупными электронными торговыми площадками стран ЕАЭС.В документе, в частности, указано, что соблюдение прав потребителей, установленных законодательством государства-члена, является обязанностью не только продавца, реализующего товары через интернет, но и оператора электронной торговой площадки.Однако в каждом государстве-члене сформирована самостоятельная нормативная правовая база, имеющая достаточно существенные различия: установлены разные сроки процессуальных действий, связанных с защитой прав потребителей, различны подходы к осуществлению расчетов между участниками потребительских правоотношений.Позиция маркетплейсовРоссийская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с министерством экономического развития и другими ответственными органами власти готовится к детальному обсуждению параметров реализации пилотного проекта по электронной торговле, которые позволят выработать единые механизмы обеспечения безопасности трансграничных товаров. Об этом Sputnik рассказал президент АКИТ Артем Соколов."Компании онлайн-торговли, осуществляющие внешнюю электронную торговлю, уже подтвердили свою готовность участвовать в этом "пилоте", – сообщил корреспонденту Sputnik Артем Соколов."У компаний уже есть свой наработанный опыт контроля качества товаров трансграничной торговли, проведение "пилота" позволит эти практики обобщить и выработать общие правила, которые в дальнейшем можно распространить на всем пространстве Евразийского союза", — отметил он.Глава АКИТ подчеркнул, что такими практиками, например, могут стать многоуровневые проверки иностранного продавца при регистрации, которые позволяют на начальном этапе отсечь выход на площадку заведомо недобросовестных поставщиков. В дальнейшем — мониторинг качества работы продавца на площадке, включающей проверку товара на предмет запрещенных категорий, работу его склада и логистики, а также контроль жалоб покупателей.Эксперты от Минпромторга РФ на площадке ЕЭК также принимают участие в обсуждении механизма доказательства безопасности товаров в интернет-торговле, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства."На текущий момент времени прорабатываются различные возможные варианты, ограничивающие поступление некачественных, небезопасных товаров из-за рубежа по модели трансграничной электронной торговли, в том числе с участием маркетплейсов", – отметили в министерстве.Крупные маркетплейсы, работающие на территории ЕАЭС, в беседе со Sputnik высказали готовность участвовать в работе над проектом.Так, в пресс-службе Wildberries отметили, что с ростом индустрии интернет-торговли безопасность потребительских товаров выходит на первый план. Однако при этом стоит взвешенно подходить к разработке регулирования, отметили в компании."Wildberries планирует войти в состав рабочей группы на уровне ЕЭК по поиску общего решения в части безопасности товаров на территории ЕАЭС", – сообщили в пресс-службе.В компании Ozon корреспонденту Sputnik заявили, что площадка поддерживает разработку сбалансированного решения на базе лучших рыночных практик. Там отметили, что на Ozon выстроена многоуровневая система контроля качества продукции, они готовы поделиться опытом с индустрией, и уже договорились быть частью пилотного проекта по электронной торговле, который проводится в ЕАЭС. Ozon сейчас обсуждает детали с Минэкономразвития, чтобы реализация эксперимента была эффективной, добавили в пресс-службе.

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еаэс разработка новые правила интернет-торговли